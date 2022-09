I Musei e le Mostre da visitare durante Friuli Doc

Bellezza di arte e storia nei musei di Udine dove visitare collezioni permanenti e mostre in corso



“Un architetto cosmopolita in patria. Raimondo D’Aronco in Friuli”, “CONTRAPPUNTO 02.

Dieci artisti, il Museo, l’Opera” e infine “Ricamo, un filo tra presente e passato”.

Sono le esposizioni ora ospitate rispettivamente ai Musei del Castello, a Casa Cavazzini e infine al

Museo Etnografico. Un patrimonio della città da scoprire per chi non lo conosce, o dove tornare per

ammirare le mostre aperte, proprio nelle quattro giornate di Friuli DOC.

Pianificare una visita in ciascuno degli spazi consente, inoltre, una piacevole passeggiata in diverse

parti della città.



Musei del Castello

Dove: Castello di Udine – Piazzale della Patria del Friuli, 1

CASTELLO DI UDINE

Il Castello, simbolo della città, già sede del patriarca di Aquileia e del Luogotenente veneto della

Patria del Friuli, è sede dei Civici Musei dal 1906. Al piano terra ospita il Museo del Risorgimento e il

Museo Archeologico, entrambi frutto di un’accurata scelta museografica corredata da supporti

multimediali. Al piano nobile si snoda il rinnovato percorso della Galleria d’Arte Antica con pregevoli

opere d’arte dal ’300 all’800, tra cui figurano dipinti di Carpaccio, Caravaggio e Tiepolo. Al terzo

piano si può ammirare il nuovo Museo Friulano della Fotografia, con le immagini ottocentesche e

novecentesche dei maggiori fotografi operanti in Friuli, tra i quali Agricola, Pignat e Brisighelli.

Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 – Chiuso il lunedì

In evidenza: “Un architetto cosmopolita in patria. Raimondo D’Aronco in Friuli” è la mostra visitabile fino

all’8 gennaio 2023.



Casa Cavazzini

Dove: Via Cavour, 14

MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Ceduta alla città da Dante Cavazzini per volontà testamentaria, Casa Cavazzini

è sede del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine. Il primo e il secondo piano

dell’edificio accolgono il percorso espositivo permanente: la collezione Marangoni con opere di fine

‘800 e inizi ‘900, una sezione dedicata ai tre fratelli udinesi Dino, Mirko e Afro Basaldella, la

pregevole Collezione Astaldi con opere di artisti italiani e stranieri realizzate dagli anni ’20 agli anni

’60 e la collezione FRIAM che vede esposti dipinti e sculture di artisti americani degli anni ’60–’70.

In evidenza: Negli spazi di Casa Cavazzini è in corso la mostra “CONTRAPPUNTO 02. Dieci artisti, il Museo,

l’Opera”, fino al 23 ottobre 2022.

Orari: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso il lunedì



Museo Etnografico del Friuli

Dove: Via Grazzano, 1

Uno dei più bei musei dedicati alle tradizioni popolari friulane, recentemente riaperto, dove trovare

splendide collezioni di arte sacra, legate al lavoro contadino, ai vecchi mestieri, alla montagna, alle

feste tradizionali, all’insegnamento, in uno spaccato di vita friulana che i coniugi Ciceri regalarono

vent’anni fa alla Città di Udine.

In evidenza: Attualmente è aperta la mostra “Ricamo, un filo tra presente e passato”, fino al 25 settembre

2022. Orari: da venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso dal lunedì al giovedì