I Musici di Francesco Guccini – La storia della musica italiana protagonista al Castello di Udine. Domenica 19 luglio 

Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini tornano sul palco per regalare al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. L’appuntamento con questo straordinario ensemble in Friuli Venezia Giulia è per domenica 19 luglio (inizio alle 21.00) al Castello di Udine. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate,sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

A guidarci in questa avventura musicale saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini, è infatti ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio “chitarra e voce” e le consegnava nelle loro sapienti mani. A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso. Il concerto rappresenta un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana.