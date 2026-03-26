I Nomadi e Angelo Branduardi al Castello di Udine per Folkest

Sono aperte le prevendite per due degli appuntamenti più attesi di Folkest 2026: i concerti de I Nomadi e di Angelo Branduardi, entrambi in programma l’estate prossima al Castello di Udine (Piazzale della Patria del Friuli 1), rispettivamente il 27 giugno e il 21 luglio prossimi.

Le prevendite sono già attive per entrambi gli eventi. I biglietti sono disponibili online sul sito del Festival, su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17(tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: biglietteria@folkest.com).

Più nel dettaglio: I Nomadi, una delle realtà più longeve della musica italiana, sono in programma sabato 27 giugno 2026 alle ore 21:15. Attivi dal 1963 a livello internazionale, per anzianità di servizio, sono preceduti soltanto dai Rolling Stones. In oltre sessant’anni di carriera la band emiliana ha pubblicato 52 lavori discografici tra album in studio, live e raccolte, raggiungendo oltre 15 milioni di copie vendute. Nel corso degli anni si è sviluppata attorno alla loro musica una comunità di pubblico ampia e fedele: oltre cento fan club sparsi in tutta Italia e numerose cover band riconosciute testimoniano un seguito che attraversa generazioni diverse. I concerti dei Nomadi continuano infatti a riunire fan storici e nuovi ascoltatori, mantenendo vivo un legame che dura da decenni. La storia della band è stata accompagnata fin dagli inizi anche da un forte impegno sociale e umanitario, con numerose iniziative solidali promosse nel tempo e sostenute attraverso la musica. Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi sono tornati recentemente con un nuovo progetto live pubblicato in doppio vinile, CD e formato digitale. Un lavoro che riporta al centro la dimensione del concerto, da sempre l’anima della band: il luogo in cui le canzoni prendono forma davanti al pubblico e dove l’energia del live diventa parte integrante del racconto musicale. La formazione attuale dei Nomadi è composta da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori), Cico Falzone (chitarre e cori), Sergio Reggioli (violino e voce), Massimo Vecchi(basso e voce), Yuri Cilloni (voce) e Domenico Inguaggiato (batteria).

Storico amico del festival, Angelo Branduardi sarà in concerto martedì 21 luglio 2026 alle ore 21:15 nella stessa suggestiva cornice del Castello di Udine con Il Cantico, il suo progetto musicale dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. “La vita di San Francesco d’Assisi – come racconta lo stesso Branduardi – é quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco é oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.” Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità del messaggio francescano e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza.

Cantautore, violinista e compositore, Branduardi ha costruito nel corso della sua carriera uno stile unico e riconoscibile, capace di unire la tradizione folk e la sensibilità della canzone d’autore italiana. Sul palco insieme a lui ci saranno Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

Le prevendite sono già attive per entrambi gli eventi. I biglietti sono disponibili online su TicketOne e presso la biglietteria fisica di Carpacco, frazione di Dignano, al Centro Commerciale “Le Torri”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 (tel. +39 0432 1723158 – cell. +39 335 1202124 – email: biglietteria@folkest.com).