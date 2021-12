I nostri giochi da tavolo preferiti sono oggi sempre a portata di mano grazie a internet

Internet ci ha permesso di accedere in pochi clic a una miriade di servizi che un tempo erano disponibili solo fuori casa o dopo aver speso denaro per l’acquisto di prodotti fisici. Oggi, invece, possiamo trovare sui nostri dispositivi, in maniera totalmente gratuita o per pochi euro, libri, film, riviste e molto altro. Non stupisce, quindi, sapere che anche i giochi da tavolo, e non solo, più amati del passato sono ora approdati in rete e disponibili in poche mosse in versione digitale.

I giochi più amati a portata di internet

Oggi, infatti, con una semplice ricerca su internet abbiamo la possibilità di trovare tutti i nostri giochi preferiti. Non c’è più quindi bisogno di comprarne le versioni “fisiche”, che sono spesso costose e ingombranti, né di organizzare con difficoltà serate in cui ritrovarsi con gli amici, che sono spesso troppo impegnati per accettare l’invito per incontrarsi a giocare: non dobbiamo fare altro che accendere il nostro computer per trovare tutti i giochi di cui abbiamo bisogno. Tutto ciò che ci serve per farlo è una connessione online perché questi giochi spesso non richiedono nemmeno di scaricare alcun file. Se vogliamo, ad esempio, rivivere il brivido di RisiKo! possiamo farlo su uno dei tanti siti a disposizione che permettono di giocare contro vere squadre di avversarsi in tempo reale.



Se invece vogliamo tuffarci nelle emozioni della Ruota della Fortuna, diventata celebre grazie alla televisione, possiamo farlo su uno dei tanti casinò online che offrono la versione digitale di questo gioco, in versione live, con effetti speciali 3D e l’utilizzo della realtà aumentata per dare ai giocatori un’esperienza di gioco live streaming davvero unica.

Sempre ispirato alle serie TV, non mancano poi i giochi con gli scacchi. Con il successo di serie tv come La regina degli scacchi sono sempre di più le persone interessate a questo gioco che hanno cercato modi nuovi e accattivanti di giocare anche fuori casa. Per fortuna sono loro venute in aiuto diverse piattaforme, a cui si può accedere sia tramite computer, che tramite smartphone, come Lichess che permettono di imparare le regole base degli scacchi, partecipare a tornei e sfidare a distanza amici e altri utenti.

Fonte: Pexels

Tutti pazzi per le carte digitali

Se c’è però un gioco che mette d’accordo tutti e che è perfetto per quando abbiamo del tempo libero, ma non abbiamo voglia di qualcosa di troppo impegnativo, questo è il gioco delle carte. Anzi, bisognerebbe parlare dei giochi di carte, perché sono decine e decine i giochi inventati nei secoli in cui possiamo cimentarci con un mazzo di carte da soli o in compagnia. Anche il mondo dei computer ha capito fin da subito quanto gli utenti amino questo tipo di giochi e, non a caso, le carte sono state le protagoniste di alcuni dei primi giochi digitali disponibili sui nostri computer Windows fin dagli anni ‘90. Le tecnologie si sono però evolute negli ultimi vent’anni e oggi non c’è che l’imbarazzo della scelta.



Dimentichiamoci quindi del solitario a cui giocavamo anni e anni fa sui nostri computer, oggi online possiamo trovare le versioni digitali anche dei giochi più di nicchia, scoprire le regole di giochi nuovi e meno conosciuti e sfidare in tempo reale persone che conosciamo o anche altri utenti connessi. Non finisce qui: grazie agli smartphone moltissimi di questi giochi sono disponibili sotto forma di app e possiamo quindi portarli sempre con noi e giocarci in qualsiasi momento con facilità.

Fonte: Pexels

I nostri giochi da tavolo preferiti sono ormai a portata di mano grazie alla tecnologia: tra scacchi, carte, giochi da tavolo e giochi divenuti celebri grazie alla TV ormai in rete non abbiamo che l’imbarazzo della scelta quando si tratta di trovare un modo divertente di passare il nostro tempo libero.