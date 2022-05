I nuovi e funzionali stili di postazioni gaming

Se ti è già capitato di vedere qualche postazione di gaming online su noti siti, avrai notato che ce ne sono tante che risultano piuttosto grandi e molte altre che invece appaiono più compatte, con un aspetto minimalista e di facile collocazione nella tua casa. Anche il prezzo è decisamente accessibile e le funzionalità non sono da meno.

Come progettare una Postazione per gaming

Dopo aver appreso che cos’è una postazione da gaming e di quali dimensioni puoi cercarle, vale la pena passare subito ai fatti. In questa recensione ci occuperemo quindi di analizzarne i costi e i modelli ma anche gli accessori e le periferiche su cui puoi contare per impostare diverse impostazioni per i tuoi games preferiti.

Il miglior stile gaming per il 2022: guida ed idee per scegliere il tuo modello

Se intendi analizzare a fondo i vari stili postazioni gaming che sono disponibili sul mercato terrestre ed online per l’anno 2022, riteniamo opportuno fornirti anche delle idee su come organizzarle e sceglierle. Per tale motivo di seguito troverai svariati suggerimenti che ti ritorneranno utili per la sua configurazione e per giocare sui casino stranieri che accettano italiani . Premesso ciò, va altresì aggiunto che una piattaforma gaming ben organizzata fa la differenza, poiché si distingue da quelle che in genere usa un giocatore occasionale. Inoltre ti offrono una serie di vantaggi e che meritano di essere dettagliatamente elencati:

Fattore estetico

Se opti per delle piattaforme di alta qualità, otterrai maggiori soddisfazioni sia dal punto di vista delle funzioni che della perfezione grafica.

Convinzione del prodotto

Una nuova piattaforma per il game di alta qualità ti permetterà di concentrarti sulle tue attività, con la consapevolezza di averne a disposizione una a dir poco perfetta e quindi da non cambiare con un’altra.

Performance di game migliori

Le game station qualitativamente superiori alla media, ti daranno molta più soddisfazione e soprattutto ti permetteranno di ottenere delle performance ineguagliabili e costanti. Questa condizione si rivela tra l’altro ideale se il game è una passione e se hai tante idee per renderlo simile a quello offerto dai gaming presenti sul web. Una nuova impostazione per i tuoi giochi puoi anche considerarla in base ad altri importanti fattori ed in particolare con schermi di diversa natura tipo quelli di seguito elencati:

Postazione per game con monitor triplo

Quando si parla di impostare una piattaforma con schermo triplo significa poter trasformare il tuo laptop USB 3.0 in una workstation completa da gamer con due uscite DisplayPort e un’uscita HDMI. Inoltre, a differenza di alcuni che funzionano solo con marche specifiche di laptop, questa tipologia di postazione è universale e funziona bene quindi sia con un computer Mac che Windows . Inoltre il triplo video ti offre una maggiore flessibilità di visualizzazione, ti permette di ottenere un’alta risoluzione delle immagini e nel contempo ti consente di accedere in simultanea a più applicazioni.

Postazione per game con monitor ultrawide

Se sei stato ispirato da piattaforme per i games con uno schermo curvo ultrawide, puoi considerarne la scelta; infatti, devi sapere che la combinazione è potente per spazi dedicati . La forma curva tra l’altro ha tutto lo spazio espositivo di cui hai bisogno, e ti fornisce un’esperienza di game più coinvolgente.

Postazione game da streaming con pannelli LED

Se ami lo streaming, noterai che i diversi siti che lo propongono non hanno tutti pagine che si assomigliano. In effetti, vedrai che quelli più attivi le personalizzano per adattarle alla propria personalità. Con una combinazione di pannelli invece essendo questi ultimi progettati con sovrapposizioni e interattivi, ti permettono di essere al passo con i tempi in un settore in costante evoluzione e interagire in modi che non sarebbero mai stati pensati possibili prima. Dalle mappe termiche e sovrapposizioni di dati in real time a minigiochi, richieste musicali e classifiche, ora avrai il potere di avere un vero impatto sull’esperienza di streaming, indipendentemente dal fatto che tu sia uno streamer oppure uno spettatore.

Postazione per game con luce calda e monitor ultrawide

Una game station minimal nera con tavolo bianco, schermo ultrawide e con luci calde nella parte posteriore creano una rilassante atmosfera. Questa non è solo una delle migliori game station realizzabili bensì si tratta di una vera e propria sala da gioco fantastica dedicata esclusivamente a giocatori sempre attivi ed esigente come probabilmente sei tu.

Postazione per game rosa con pannelli Nanoleaf

Molte piattaforme per game che vantano di serie svariate tonalità di rosa e bianco e con dei pannelli a luci calde, rappresentano sicuramente una buona opzione. Per fare qualche esempio, sul mercato ne puoi trovare una ispirata a Matrix. Nello specifico ti è sufficiente installare delle strisce luminose di colore sui contorni dello schermo oppure nella scrivania (o su entrambi). Indipendentemente dalla tonalità che scegli, questa tipologia di configurazione regalerà alla tua postazione di gaming un aspetto pulito, minimalista e con cavi da incanalare quindi da occultarli totalmente dalla vista.

Postazione gaming con scrivania piccola

Se l’ambiente in cui hai deciso di divertirti online è piuttosto ridotto, devi sapere che puoi anche optare per la creazione di uno ugualmente funzionale sfruttando efficacemente ciò che ti offre il ripiano del tavolo piccolo appositamente scelto per collocarlo nell’ambiente in oggetto e senza necessariamente rinunciare alle decorazioni in precedenza citate.

Design per computer da gaming: quali sono le idee migliori?

Un altro fattore a cui devi prestare attenzione quando si tratta di organizzare una piattaforma da gaming consiste nel valutarne la forma che preferisci. Infatti è importante che questa zona della tua casa sia ben curata nei minimi dettagli, e nel contempo diventi un angolo in cui potrai divertirti e mettere da parte lo stress quotidiano che il tuo lavoro comporta.

A margine va altresì aggiunto che se tra le tue aspirazioni c’è anche quella di diventare un esperto youtuber, il suddetto disegno è un buon biglietto da visita per intraprendere con successo tale carriera. A questo punto se ti stai chiedendo quali sono le attuali tendenze in termini di aspetto di una piattaforma di gaming, devi sapere che hai la possibilità di optare per una di chiaro stampo minimalista oppure con dispositivi esclusivi tipo un surround, in modo da ottenere un apparato con una resa sonora decisamente superiore.

Elementi aggiuntivi per la piattaforma di gaming: su quali optare?

ll gioco è uno dei più grandi hobby sulla terra, ma c’è solo un problema: farlo bene significa anche disporre di altri elementi che ti offrano la migliore esperienza . Non è infatti molto divertente se le cuffie continuano a spegnersi e lo stesso dicasi quando provi a fare un tiro killer e il tuo mouse non ti permette il clic. Per questi motivi, per rendere la tua esperienza più accattivante, ti consigliamo di considerare l’acquisto di alcuni fantastici elementi aggiuntivi di gioco.

In primis puoi partire con un mouse della gamma Logitech G502 Proteus Spectrum RGB che si rivela perfettamente ponderato, ben bilanciato e progettato per un uso di gioco intenso. In secondo luogo il consiglio è di considerare un tappetino in tessuto anti-sfilacciamento e che non comporta nessun rischio di scivolamento e di usura nel tempo. Per concludere questa rapida carrellata degli elementi aggiuntivi per le migliori postazioni gaming, ti consigliamo l’acquisto di una cuffia Professional da 3,5 mm, della tipologia PS4 e con microfono incorporato.

Conclusioni

Come hai potuto constatare leggendo questa recensione, ci sono molti modi per ottenere una game station adatta alle tue esigenze, e la scelta di schermi o di altri elementi utili è subordinata al budget di cui disponi e che ogni caso puoi trovare sempre sul mercato tradizionale ed online con un ottimo rapporto qualità/prezzo.