I nuovi gadget ufficiali della città di Udine

Il Comune di Udine annuncia l’uscita dei nuovi gadget ufficiali della città, ispirati alla nuova immagine coordinata presentata negli scorsi mesi e già protagonisti di un breve teaser lanciato sui canali social istituzionali.

Nella serata di ieri, infatti, alcuni dei luoghi più iconici di Udine, dal Castello a piazza Libertà, sono diventati il palcoscenico di brevi anticipazioni che hanno svelato la grande novità dei gadget brandizzati.

I gadget

I nuovi prodotti riprendono i colori identitari della città, il bianco e il nero, e declinano la nuova immagine urbana in oggetti di uso quotidiano, pensati in primo luogo come strumenti di promozione e souvenir, ma anche come eleganti oggetti d’uso comune che permettono di portare sempre con sé la città di Udine.

Saranno disponibili braccialetti al prezzo di 1 euro, penne a 2 euro, borse in cotone e agende a 5 euro, ombrelli piccoli a 6 euro e ombrelli grandi a 8 euro. Tutti i gadget saranno in vendita presso la biglietteria dei Civici Musei, al Castello di Udine.

Le parole del Vicesindaco Venanzi

“Questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi – ha un valore strategico soprattutto in chiave turistica. Udine è una città che, in occasione di grandi eventi come Friuli Doc, UdinEstate e i numerosi festival e manifestazioni che animano il centro storico durante l’anno, accoglie decine, se non centinaia di migliaia di visitatori. Offrire gadget ufficiali legati alla nuova immagine della città significa rafforzare il senso di appartenenza, promuovere Udine anche oltre i suoi confini e trasformare ogni evento in un’occasione di visibilità e racconto del territorio”.

Elemento centrale dei nuovi gadget è la nuova identità grafica di Udine che pone al centro il nome della città, frutto di uno studio accurato su proporzioni, geometrie e armonia formale. Accanto al nome Udine, sugli oggetti sarà presente anche il claim “sentirsi a casa” scelto dall’amministrazione per raccontare la città. Il logo trae ispirazione dall’emblema araldico della storica famiglia Savorgnan, simbolo di Udine: l’apice dello stemma è stato integrato graficamente nella lettera “U” di Udine, in uno stretto collegamento tra storia simbolica della città e sua immagine contemporanea.