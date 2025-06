I Rockets celebrano i 50 anni di carriera venerdì 1 agosto al Castello di San Giusto a Trieste

Sono gli inventori del rock spaziale e pionieri dell’elettronica, hanno ispirato band planetarie come Daft Punk e Depeche Mode, i Rockets hanno fatto la storia della musica rock ed elettronica e celebrano 50 anni di carriera con il tour The Final Frontier, che venerdì 1° agosto li farà “volare in orbita” al Castello di San Giusto a Trieste.

Saranno tra le star mondiali della serie di concerti organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment nell’ambito di “Trieste Estate 2025”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. I biglietti per il concerto dei Rockets saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 3 giugno 2025 online su Eilo.it, Ticketone.it, Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Non sono molte le band che possono affermare di aver proprio inventato un genere musicale: con i loro suoni futuristici, i costumi argentati e le scenografie spaziali, i francesi Rockets possono dire di averlo fatto, e da 50 anni diffondono nel mondo il verbo dello Space Rock.

Questi alieni provenienti da galassie lontane fanno ballare intere generazioni di fan in tutto il mondo, con successi come Future Woman, Space Rock, One More Mission, Electric Delight, la reinterpretazione di On the Road Again (cover del brano omonimo dei Canned Heat), e Galactica, tormentone del 1980 che è valso alla band la vittoria del Telegatto come miglior gruppo straniero in Italia, inserito nel quarto album in studio, Galaxy, che gli valse anche il Disco di Platino.

Per celebrare i successi ottenuti in 50 anni di carriera, i Rockets hanno dapprima rivisitato brani iconici con il progetto “Time machine” che ha ottenuto oltre 2 milioni di ascolti su Spotify e poi hanno creato nuova musica, pubblicando un nuovo album di inediti che è uscito lo scorso autunno ed è un viaggio musicale interstellare, ovvero rappresenta un ritorno al sound e ai testi spaziali che hanno reso la band famosa e amata in tutto il mondo, dove avanguardia musicale e sperimentazione si fondono con l’inconfondibile impronta musicale sempre attuale della band, che ha ispirato sonorità di gruppi come Daft Punk e Depeche Mode.

ROCKETS

“The Final Frontier Tour”

VENERDÌ 1 AGOSTO 2025 (inizio ore 21:00)

TRIESTE, CASTELLO DI SAN GIUSTO

Poltronissima Platinum € 42,00 + dp

Poltronissima Gold € 34,00 + dp

Poltronissima Numerata € 25,00 + dp

