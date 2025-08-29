 I Suoni della Pace, domenica 31 agosto concerto e camminata storica alla Grotta di Krompirjeva

Per il quarto anno consecutivo il Festival internazionale Nei Suoni Dei Luoghi incrocia i propri passi con quelli significativi del sentiero transfrontaliero Walk of Peace, per due imperdibili appuntamenti de “I Suoni della Pace/ Zvoki miru / The Sounds of Peace” che uniscono come sempre la musica, il cammino e un messaggio di pace che supera tutti i confini. Si comincia domenica 31 agosto (ore 20.00) nella suggestiva venue della Grotta di Krompirjeva, a Kostanjevica del Carso in Slovenia. Questo luogo simbolico diventerà il teatro perfetto per la presentazione di Beyond Zero: 1914-1918, progetto della compositrice serboamericana Aleksandra Vrebalov e del regista statunitense Bill Morrison, che fa parte del Progetto Arte contro il fucile, prodotto da Zveza Mink Tolmin. Un’opera musicale e cinematografica in cui il regista ha montato un toccante film utilizzando immagini d’archivio della Prima Guerra Mondiale, mentre la compositrice ha scritto una partitura per quartetto d’archi, intrecciando elementi musicali dell’epoca con un chiaro messaggio: mai più guerre! Prenderanno parte allo spettacolo il quartetto d’archi Acies Quartett e il coro del Monastero di Kovilj. La Grotta di Krompirjeva è una grotta carsica naturale che i soldati austro-ungarici durante primo conflitto trasformarono in un rifugio. Inizialmente ospitava un deposito di vettovaglie, soprattutto patate, da cui prese il nome di Krompirjeva jama, che significa appunto grotta delle patate.

Come da tradizione la giornata vedrà anche la camminata con guida storica lungo il cammino transfrontaliero Walk of Peace. La partenza sarà alle 16.00 con ritrovo alla Vecchia scuola di Temnica, da dove prenderà il via il percorso di 5 km, lungo i quali i partecipanti potranno assaggiare piatti ispirati alla cucina di guerra dell’epoca e visitare tre grotte usate dai soldati. La passeggiata sarà arricchita da alcuni interventi musicali nelle grotte con il talentuoso chitarrista friulano Marco Di Lena. L’arrivo alla Grotta di Krompirjeva è previsto per le 19.00.

Per partecipare alla vista guidata e al concerto serale la prenotazione è obbligatoria. Per la camminata scrivendo a info@mirenkras.si, mentre per il concerto scrivendo a office@sajeta.org.

Il secondo appuntamento del ciclo I Suoni della Pace è invece in programma domenica 7 settembre alle 18.00 nella Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi a Ronchi dei Legionari, che torna luogo d’arte per ospitare il progetto Doppia Coppia, dell’attore e musicista Neri Marcorè, per l’occasione voce e chitarra acustica, affiancato da Domenico Mariorenzi (chitarra, bouzouki), Anaïs Drago (violino) e Chiara Di Benedetto (violoncello). Anche in questo caso sarà organizzata una camminata sul Sentiero della Pace, accompagnati da una guida storica. Tutte le info sui concerti e le passeggiate delle due giornate su www.neisuonideiluoghi.it

Gli appuntamenti de I Suoni della Pace sono parte del programma di Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e organizzati in collaborazione con PromoTurismoFVG, Javni Zavod GO! 2025, Kulturni dom Nova Gorica, Fundacija Poti miru v Poso?ju, MirenKras, Zveza Mink Tolmin, Kinoatelje.