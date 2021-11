Idea Natale alla fiera di Udine da giovedì 18 a lunedì 22 novembre

Si è fatto attendere, ma finalmente è arrivato il momento dell’evento regionale clou dedicato al regalo! Da giovedì 18 a lunedì 22 novembre ritorna alla Fiera di Udine IDEANATALE, edizione numero 32 con oltre 100 espositori, ingresso gratuito e con un palinsesto di oltre 50 eventi, anch’essi gratuiti.

5 giornate a disposizione delle aziende per promuoversi incontrando migliaia di visitatori che potranno scegliere in tempo e in sicurezza i regali da fare e da farsi visitando gli stand della manifestazione articolata nei padiglione 5,6,7, 8 e nelle aree esterne.

Negli ultimi anni l’affluenza a IDEANATALE ha sfiorato le 50.000 presenze grazie anche alla formula dell’ingresso free avviata nel 2017.

L’offerta negli stand è molto ampia e attraente: artigianato artistico, tessuti e abbigliamento, accessori, decorazioni, addobbi natalizi, strenne alimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, libri, proposte vacanze sulla neve, viaggi e relax, terzo settore, solidarietà e no-profit, laboratori creativi…

IDEANATALE non solo anticipa l’atmosfera natalizia, ma soprattutto previene la corsa snervante dell’ultimo minuto alla ricerca del regalo. E’ una manifestazione “multi-proposta” che sa coniugare importanza del dono e rilancio dei consumi e che negli anni ha trovato il giusto equilibrio tra esigenze commerciali e contenuti culturali e di intrattenimento. IDEANATALE mette assieme regalistica, incontri con autori ed editori, letture, musica, workshop, shoowcooking con cuochi professionisti e giovani leve delle scuole alberghiere regionali, laboratori e tante altre iniziative, anche solidali, da vivere in Fiera come esperienza personale che accompagna e avvalora l’acquisto. Anzi, molto spesso l’esperienza stessa di partecipazione agli eventi è già un regalo che ognuno di noi può fare a se stesso e agli altri.

Lavoro di squadra e importanti collaborazioni stanno alla base di questo evento molto apprezzato e tanto attesa, ancor più quest’anno dopo l’assenza, nel 2020, a causa della pandemia.

Al successo di IDEANATALE contribuiscono laCamera di Commercio di Pordenone e Udine, la Fondazione Friuli, il Comune di Udine e Pulitecnica Friulana come sponsor tecnico)

Da 22 anni la solidarietà fa parte integrante di IDEANATALE attraverso la partecipazione di quanti operano nel “Terzo Settore” che in queste giornate di fiera vede promuovere i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori che lo rendono fondamentale nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone. Valori ancor più importanti in un periodo come quello che stiamo vivendo. Attraverso le varie attività e gli oggetti realizzati, associazioni, cooperative sociali contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i soggetti più fragili. Queste persone trovano, infatti, nella manualità dell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una ragione di valorizzazione e di identità sociale.

Chi di noi a Natale non sceglie un libro come regalo? Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e bellezza. Tra gli eventi di IDEANATALE non mancheranno gli incontri con gli autori e gli editori locali per presentare in anteprima libri e racconti. Non solo: per i più piccoli e le famiglie ci saranno anche delle letture animate.

Per sottolineare l’importanza di questa edizione della “ripartenza” dopo la pausa obbligata dello scorso anno, l’inaugurazione di giovedì 18 novembre, alle 17.00, avrà come madrine due atlete friulane che si sono distinte per determinazione e coraggio alle paralimpiadi di Tokio: sono Katia Aere (handbike) e Giada Rossi (tennis tavolo).

Gli orari per visitare IDEANATALE:

giovedì 15.00 – 20.00

venerdì, sabato, domenica 10.00 – 20.00

lunedì 10.00 – 18.00

Info e modalità di accesso (entrata e uscita da ingresso ovest) su www.ideanatale.it

PROGRAMMA EVENTI GIORNO PER GIORNO

Può subire variazioni – aggiornamenti su www.ideanatale.it

La partecipazione è gratuita (salvo precisazioni).

Per gli appuntamenti con il simbolo ? è necessaria la prenotazione online

utilizzando il link segnalato

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE

Dalle 15.00 alle 19.00 / laboratorio workshop padiglione 7

I biscotti di Natale – workshop

A cura dell’Academia del Gusto FVG e IAL FVG, Scuole aperte

15.30 / arena showcooking padiglione 7

Impariamo il cinese cucinando i piatti cinesi tipici delle feste – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e AMBERCAT Lingue & Culture

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento GIO1530 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

15.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Maker digitale: produzione modellati in 3D – workshop

A cura dell’Academia del Gusto FVG e IAL FVG, Scuole aperte

16.30 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo “Songs, Stories & Spritual Trio”

Con Nicoletta Taricani voce, Giulio Scaramella piano, Alessio Zoratto contrabbasso: repertorio tratto dalla tradizione gospel adatto al tema natalizio con influenze jazz, funky e soul.

17.00 / area eventi padiglione 6

INAUGURAZIONE delle 32^ edizione di IDEANATALE

Saluti delle Autorità e taglio del nastro alla presenza delle Campionesse paralimpiche Katia Aere e Giada Rossi

17.00 / arena showcooking padiglione 7

Il Sushi delle feste – showcooking

A Cura di Banshi

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento GIO1700 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

18.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Corso di avvicinamento al vino

A cura dell’Academia del Gusto FVG con FISAR Federazione Italiana Sommelier

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento GIO1830 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

18.30 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo Musica “Songs, Stories & Spritual Trio”

Con Nicoletta Taricani voce, Giulio Scaramella piano, Alessio Zoratto contrabbasso: repertorio tratto dalla tradizione gospel adatto al tema natalizio con influenze jazz, funky e soul.

VENERDI’ 19 NOVEMBRE

14.00 / arena showcooking padiglione 7

La pasticceria natalizia – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

Dalle 15.00 alle 19.00 / laboratorio workshop padiglione 7

Come confezionare i pacchi natalizi

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

15.30/ laboratorio workshop padiglione 7

Maker digitale: produzione modellati in 3D – workshop

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

15.30/ arena showcooking padiglione 7

Impariamo lo spagnolo cucinando i piatti tipici spagnoli delle feste – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con AMBERCAT Lingue & Culture

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento VEN1530 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

17.00 / arena showcooking padiglione 7

La cucina tipica friulana delle feste – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con LadyChef, Federazione Italiana Cuochi

Dalle 17.30 alle 19.30 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo “Guitar Soundtracks”

Con Michele Pirona chitarra e Marina Bargone voce. Compilation musicale natalizia con la partecipazione di alcuni giovani allievi della maestra di canto Bargone.

18.00 / arena showcooking padiglione 7

Degustazione di grappe e distillati. Aperitivo per le feste

A cura dell’Academia del Gusto FVG con Nonino Distillerie

18.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Corso di avvicinamento al vino

A cura dell’Academia del Gusto FVG con FISAR Federazione Italiana Sommelier

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento VEN1830 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

SABATO 20 NOVEMBRE

10.00 / laboratorio workshop padiglione 7

A Tavola col cuore

A cura dell’Academia del Gusto FVG con DSE, Dipartimento Solidarietà Emergenza

10.30 / area eventi padiglione 6

BABBO NATALE SCENDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Presentazione in prima assoluta del romanzo fantasy “Il mistero delle nove perle”

A cura di Morganti Editori

Si tratta di un romanzo (per lettori adulti che hanno mantenuto il cuore bambino) scritto a più mani che racconta le avventure di Babbo Natale e della moglie Natalina in Friuli Venezia Giulia. I due mitici personaggi lasciano la Lapponia e si impegnano nel ritrovamento di alcune magiche perle, nascoste dal musicista esoterista Giorgio Mainerio in otto castelli, realmente esistenti in regione. Nel viaggio li accompagna Rudolph, la più famosa delle renne, in grado di trasformarsi in cane. Saranno presenti gli scrittori: Gabriella Bucco, Stefania Conte, Maria Cristina Vitali e Paolo Morganti, in veste di editore.

10.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Addobbare la tavola per le feste – workshop

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

11.00 / laboratorio workshop padiglione 7

Incontro con l’autore: Vicenzo Martines “Una solitudine perfetta” – Augh! Edizioni

A cura dell’Academia del Gusto FVG

11.30 / area eventi padiglione 6

IL FRICO COME NON L’HANNO MAI RACCONTATO!

Presentazione del libro “Fricokiller”

A cura di Morganti Editori che presenta l’originale antologia di racconti giallo-noir intitolata “Fricokiller”. Si tratta di un libro in cui il piatto icona della cucina regionale, il frico appunto, mostra un lato inaspettato, quello che lo trasforma in veicolo e movente di un crimine. Tutte le storie sono ambientate in città o paesi del Friuli Venezia Giulia. E’ il primo giallo gastronomico made in FVG che trasforma l’ottimo frico nel cattivo e amaro ingrediente di un delitto. Saranno presenti gli scrittori: Gabriella Bucco, Stefania Conte, Paolo Morganti, Fabio Piuzzi, Nicola Skert e Maria Cristina Vitali.

12.00 / arena showcooking padiglione 7

Idee per Natale senza glutine – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con AIC FVG Associazione Italiana Celiachia

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento SAB1200 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

14.00 / arena showcooking padiglione 7

La pasticceria natalizia – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

15.00 / laboratorio workshop padiglione 7

L’Albero di Natale – workshop laboratorio per bambini

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

Dalle 15.00 alle 16.30 / area eventi padiglione 6

Letture animate di libri per bambini e brevi spettacoli di giocoleria

A cura dell’Associazione Librilliamo

Librilliamo è un progetto europeo che ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce di libri ai bambini negli asili, scuole, piazze, teatri ed ospedali. E’ rivolto agli studenti che frequentano le scuole superiori ed universitari che desiderano una formazione per apprendere i diversi ritmi di lettura, la gestione dei gruppi, la relazione interpersonale e conoscere i criteri per selezionare i libri in base all’età nell’ambito della letteratura per bambini e ragazzi. Librilliamo è un percorso di crescita umana che, grazie alla lettura, permette ad ogni partecipante di guardare negli occhi i bambini per imparare dai più piccoli uno sguardo nuovo verso la realtà.

16.00 / arena showcooking padiglione7

Impariamo l’arabo cucinando i piatti arabi tipici delle feste – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e AMBERCAT Lingue & Culture

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento SAB1600 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

Dalle 16.30 alle 17.15 / area eventi padiglione 6

Sappada presenta lo spot “Plastic Free” e la sua Stagione Turisitica invernale

A cura del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni di Sappada

Dalle 17.30 alle 19.30 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo “Xmas Project”

Con Sara Righetto e il suo gruppo. Atmosfera natalizia da film, raffinata e travolgente. Una band con un repertorio totalmente dedicato al Natale tra funk, soul, canzoni tradizionali e grandi classici firmati dai più grandi autori.

17.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Incontro con l’autore: Maestro di Cucina Germano Pontoni “Ciccio Pasticcio, incontri d’inverno”

A cura dell’Academia del Gusto FVG

DOMENICA 21 NOVEMBRE

10.30 / area eventi padiglione 6

LA PRIMA SAGA FANTASY MADE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Presentazione in prima assoluta del romanzo fantasy “Flo dei folletti” di Stefania Conte

A cura di Morganti Editori. Primo titolo di una trilogia fiabesca, il libro, ambientato nel tempo attuale, narra la storia della misteriosa Flo, che vive nel Borgo delle case spezzate di Misincinis, in Carnia. La donna cuoce confetture e marmellate, che vende lei stessa spostandosi in lungo e in largo per il Friuli Venezia Giulia. Ma lo scopo non è la vendita ambulante: deve far visita ai folletti locali per guarirli, suonando un magico flauto. Sarà presente l’autrice Stefania Conte, che dialogherà con la giornalista del Messaggero Veneto Fabiana Dalla Valle.

10.30 / arena showcooking padiglione 7

I biscotti della tradizione natalizia – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con LadyChef, Federazione Italiana Cuochi

11.00 / laboratorio workshop padiglione 7

Incontro con l’autore: Paolo Patui “Carnia. Una guida” – Odòs Editore

A cura dell’Academia del Gusto FVG. Conversa con l’autore, Elena Commessatti, direttrice della collana

11.30 / area eventi padiglione 6

Presentazione del libro “Viaggio alle origini del logos / Viaç aes origjins dal logos” di Adriano Ceschia / Adrian Cescje

A cura di Edizioni Kappa Vu

Dalle 11.30 alle 13.00 / area esterna tra padiglione 5 e ingresso ovest

Dimostrazione cinofila “Obedience Rally”

A cura dell’Associazione Terranova

12.00 / arena showcooking padiglione 7

Idee per Natale senza glutine – showcooking

A cura di Academia del Gusto FVG con AIC FVG Associazione Italiana Celiachia

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento DOM1200 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

14.00 / arena showcooking padiglione 7

La pasticceria natalizia – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

15.00 / laboratorio workshop padiglione 7

L’albero di Natale – workshop laboratorio per bambini

A cura dell’Academia del Gusto FVG con IAL FVG, Scuole aperte

15.00 / laboratorio workshop padiglione 7

Crave Food Bakery. Ginger Bread Cookies per decorare l’albero di Natale – laboratorio per bambini

A cura dell’Academia del Gusto FVG con “AmorBimbi” Farine Moras

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento DOM1500 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

15.00 / arena showcooking padiglione 7

MISTERY BOX “EURONICS BRUNO”. 1^ edizione Gara di Pasticeria per il pubblico

A cura dell’Academia del Gusto FVG

Dalle 15.00 alle 16.30 / area eventi padiglione 6

Letture animate di libri per bambini e brevi spettacoli di giocoleria

A cura dell’Associazione Librilliamo

Librilliamo è un progetto europeo che ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce di libri ai bambini negli asili, scuole, piazze, teatri ed ospedali. E’ rivolto agli studenti che frequentano le scuole superiori ed universitari che desiderano una formazione per apprendere i diversi ritmi di lettura, la gestione dei gruppi, la relazione interpersonale e conoscere i criteri per selezionare i libri in base all’età nell’ambito della letteratura per bambini e ragazzi. Librilliamo è un percorso di crescita umana che, grazie alla lettura, permette ad ogni partecipante di guardare negli occhi i bambini per imparare dai più piccoli uno sguardo nuovo verso la realtà.

16.30 / laboratorio workshop padiglione 7

Crave Food Bakery. Christmas Cupcakes – laboratorio per bambini

A cura dell’Academia del Gusto FVG con “AmorBimbi” Farine Moras

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento DOM1630 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

Dalle 17.00 alle 19.00 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo “Songs, Stories & Spritual Trio”

Con Nicoletta Taricani voce, Giulio Scaramella piano, Alessio Zoratto contrabbasso: repertorio tratto dalla tradizione gospel adatto al tema natalizio con influenze jazz, funky e soul.

18.00 / arena showcooking padiglione 7

Impariamo il portoghese cucinando i piatti tipici portoghesi delle feste! – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e AMBERCAT Lingue & Culture

? obbligo prenotazione https://www.academiadelgustofvg.it/product/prenotazione-evento/

Codice evento DOM1800 (gratuito/rimborsato per chi si iscrive all’Academia)

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE

10.30 / arena showcooking padiglione 7

La pasticceria natalizia – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e IAL FVG, Scuole aperte

11.00 / laboratorio workshop padiglione 7

Incontro con l’autore: Denis Filaferro “Il segereto di Grau Zone”

A cura dell’Academia del Gusto FVG

12.30 / arena showcooking padiglione 7

La mozzarella – showcooking e degustazione di prodotti caseari

A cura dell’Accademia del Gusto FVG e Latterie Friulane

14.00 / arena showcooking padiglione 7

Il tronchetto di Natale – workshop showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e IAL FVG, Scuole aperte

15.30 / area eventi padiglione 6

Presentazione del libro “Le vite di prima”.

Romanzo storico di Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella.

Incontro moderato dal giornalista Gianpaolo Carbonetto

A cura di Edizioni Kappa Vu

16.00 / arena showcooking padiglione 7

Il tiramisù natalizio 2.0 – showcooking

A cura dell’Academia del Gusto FVG e JuniorChef Federazione Italiana Cuochi

Dalle 16.30 alle 18.00 / area eventi padiglione 6

Musica dal vivo “Guitar Soundtracks”

Con Michele Pirona chitarra e Marina Bargone voce. Compilation musicale natalizia con la partecipazione di alcuni giovani allievi della maestra di canto Bargone.

E inoltre, tutti i giorni orario fiera

Padiglione 6:

“Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita”. In mostra le illustrazioni tratte da libro omonimo di Chiara Alessi.

Padiglione 7:

Mercatino prodotti solidarietà a cura delle LadyChef della Federazione Italiana Cuochi

Degustazioni prodotti del nostro territorio e cura dell’Associazione “Sapori delle Valli” del Natisone

Degustazione e presentazione delle Latterie Turnarie del FVG

Workshop con gli studenti dello IAL FVG

Incontri con l’autore: presentazione di libri

Area esterna tra padiglione 5 e ingresso ovest:

Per i più piccoli, giro in carrozza o su dolcissimi pony per il… battesimo della sella.

A cura di Fabietto Fans Club (dalle 15.00 alle 18.00 – a pagamento)