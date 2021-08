Il casco che si illumina e capisce i tuoi gesti

Tra il bonus bici e la necessità di mantenere il distanziamento sociale, che rende difficile l’utilizzo dei mezzi pubblici, questo sembra essere proprio l’anno delle biciclette, e della mobilità green: non solo bici ma monopattini, e-bike, skateboard. Tutti mezzi che non inquinano, economici e a prova di Covid. Ecco allora che è il momento perfetto per abbinare a questi mezzi, anche un caschetto protettivo e smart, che si illumina e che è anche in grado di capire i gesti di chi lo indossa!

LUMOS ULTRA: IL CASCO SMART E SICURO

Lumos Ultra è l’erede e l’evoluzione di Lumos Helmet, prima generazione di casco smart. L’idea di fondo resta invariata, ovvero integrare nel casco un sistema intelligente in grado di aumentare la sicurezza del ciclista e di chi gli sta intorno. Per prima cosa quindi Lumos Ultra deve rispondere alle comuni esigenze di un casco per ciclisti: resistenza in caso di cadute e incidenti e comodità. A queste caratteristiche comuni a tutti i caschi, Lumos aggiunge delle luci lLED, sia in posizione frontale sia posteriore: più visibili di quelle sul telaio della bici, o comunque in aggiunta a quelle esistenti, segnalano la presenza del ciclista anche sulle strade meno illuminate.

Rispetto alla prima versione, Lumos Ultra effettua in buon passo avanti in termini di estetica e integrazione del sistema smart. Le nuove linee del casco integrano infatti le luci in modo decisamente più naturale, con un buon risultato estetico. Il peso tutto sommato non è eccessivo: parliamo di 370 grammi.

LE FRECCE DIREZIONALI CHE SI ATTIVANO A GESTI

Il casco si accende con un interruttore posto sul retro, dove si trova anche la presa USB per la ricarica. Una volta acceso, si attivano anche gli indicatori di direzione.

Le strisce LED posteriori infatti, all’occorrenza passano dal rosso fisso all’arancione lampeggiante, a destra o a sinistra a seconda della direzione in cui stiamo svoltando.

Due i metodi di attivazione: un piccolo telecomando da montare sul manubrio, e per i possessori di Apple Watch, la possibilità di sfruttare direttamente un movimento del braccio con al polso lo smartwatch.

Lumos Ultra arriverà sul mercato a novembre, ma può già essere preordinato: 87 euro il prezzo da listino, ma è ancora disponibile l’offerta di lancio su Kickstarter a 70 euro