Il circo contemporaneo di Terminal a Udine dal 13 al 22 giugno 2025

Quest’anno il Festival Terminal farà toccare il cielo (sopra Udine) con un dito, al suo pubblico. A chiudere l’edizione sarà infatti uno strabiliante spettacolo a bordo di una mongolfiera: tutti con la testa all’insù e con il fiato sospeso. Uno, l’ultimo, dei quasi sessanta (di cui 6 anteprime nazionali e 10 anteprime regionali) tra spettacoli, laboratori ed eventi musicali che comporranno il cartellone della nuova imperdibile edizione pronta a invadere il parco Moretti di Udine, dal 13 al 22 giugno 2025, trasformandolo in un palcoscenico vibrante di creatività e innovazione dove si esibiranno artiste e artisti provenienti da mezzo mondo.

DIECI GIORNI DI PROGRAMMAZIONE – Circo all’inCirca e la cooperativa Puntozero che organizzano l’evento – con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del MiC – Ministro Italiano della Cultura, di Fondazione Friuli e Promoturismo FVG – promettono ancora una volta di coinvolgere tutta la città in un viaggio tra circo contemporaneo, arte, musica e cultura, pensato per appassionare e sorprendere il pubblico di tutte le età: dai più piccoli – con appuntamenti pensati proprio per loro – fino ai più grandi. I suoi dieci giorni di programmazione saranno costellati di spettacoli (tornano gli spagnoli Los Putos Makinas con un nuovo show e addirittura tre repliche, dopo il successo del 2023), laboratori (di circo, arteterapia e riuso, solo per citarne alcuni), incontri e momenti di condivisione, all’aperto e sotto il tendone fucsia e giallo che sarà montato anche quest’anno nell’arena naturale del parco cittadino. Ma in programma anche una biblioteca itinerante che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia del circo contemporaneo, torna pure il consueto appuntamento con Audiobus, e anche quest’anno, musica con concerti e dj set: ad aprire, gli appuntamenti musicali, sarà il concerto della North East Ska* Jazz Orchestra.

Il calendario del Festival è stato presentato a Palazzo Antonini-Stringher, sede di Fondazione Friuli, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone; di Davide Perissutti, direttore artistico del festival e Joseph Facchin, project manager del progetto.

«Terminal non è solo un festival cresciuto negli anni, ma un progetto culturale che ha saputo diventare sempre più ricco e completo – ha precisato l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone – . La sua offerta unisce esperienze diverse — tra attività ospitate, produzioni originali, laboratori e musica — un unicum nell’arte circense, capace di parlare a pubblici diversi e di costruire senso, comunità e visione. La scelta di portarlo al Parco Moretti, sostenuta sin dall’inizio dall’Amministrazione, si sta dimostrando una scelta di valore, grazie alla quale restituire centralità e nuova energia a uno spazio verde nel cuore della città, trasformandolo in un luogo di incontro, creatività e bellezza condivisa».

«La programmazione offre a Udine un circo innovativo, audace, fisico, contemporaneo: gli spettacoli in scena al Parco Moretti andranno oltre i confini consueti della performance, unendo con intensità tecniche stunt, spazio pubblico e visioni artistiche – ha dichiarato Davide Perissutti, direttore artistico del festival –. Tuttavia uno dei punti chiave del festival Terminal rimane la sua “attraversabilità”. Ovvero l’intento di costruire allestimenti e programma affinché gli spettatori possano vivere il parco, oltre a godere di spettacoli imperdibili. Rendere “attraversabile” il festival è un lavoro di programmazione annuale, ma anche un metodo e una visione: quella di una cultura che non impone un percorso univoco, ma che si lascia attraversare, appunto, da diversi pubblici, da linguaggi differenti e da storie inconsuete. Terminal si configura così come evento artistico ed esperienza collettiva, come luogo di comunità. È questo il circo contemporaneo che immaginiamo e che costantemente lavoriamo per generare».

«Anche quest’anno Terminal ci da l’opportunità di compiere un grande lavoro di relazioni, coinvolgendo tantissime realtà e associazioni che abbiamo invitato ad arricchire il programma del Festival attraverso laboratori, incontri, giochi. Abbiamo sempre immaginato Terminal come uno spazio di relazione e di condivisione per tutta la cittadinanza, un evento che ci permette di abitare lo spazio pubblico in modo generativo», ha ricordato Joseph Facchin, project manager del progetto.

Terminal torna dunque in città creando ancora una volta (siamo alla nona edizione!) un dialogo tra artisti internazionali e comunità locale, in un’atmosfera di festa e scoperta delle più diverse forme di espressione artistica circense. Un cartellone che sarà sempre inclusivo e partecipativo con una particolare attenzione alla sostenibilità anche grazie alla collaborazione con SlowFood (contro lo spreco alimentare) e la Caritas (con mercatino vintage e second hand e un laboratorio sul riuso). Sempre presente anche l’area food&drink grazie alla collaborazione con CasAupa e Menti Libere.

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione (salvo quando indicato). Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 8 euro; under 30, 5 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo). Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2025 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli e Promoturismo FVG; ospita un evento che ha ricevuto anche il sostegno Interreg – Italia-Slovenija. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal25 è stata realizzata da Jacopo Riccardi.