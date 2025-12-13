Il Circo d’Inverno al Giovanni da Udine

Udine si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Anche quest’anno il Comune di Udine, in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, offrirà alla cittadinanza uno spettacolo gratuito al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per concludere le settimane di festa e fare gli auguri di Natale alla città. L’appuntamento è per l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e visto il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti, lo spettacolo — realizzato a cura di Circo all’InCirca, Coop Puntozero e Simularte — avrà due repliche: la prima alle ore 17 e la seconda, serale, alle ore 21.

Uno spettacolo internazionale tra acrobazie in musica

Al Teatrone un progetto artistico di respiro europeo. Sul palcoscenico per il “Circo D’Inverno” saliranno dieci artisti e artiste, alcuni provenienti da diverse città europee, chiamati a presentare numeri ed evoluzioni di circo contemporaneo. Protagoniste saranno infatti sei artiste circensi provenienti da Slovenia, Spagna, Serbia, Italia e Germania, che porteranno in scena cinque performance acrobatiche. Accanto a loro, quattro artisti di Circo all’InCirca che si esibiranno portando una piccola anteprima dei tratti della prossima stagione teatrale.

La formula sarà quella del cabaret, in una performance variegata e coinvolgente, capace di alternare virtuosismi acrobatici a momenti musicali. Il tutto sarà accompagnato, infatti, come ormai da tradizione, dalla musica dal vivo con la prestigiosa guida dal compositore francese Simon Thierrée.

Prenotazioni aperte da giovedì 11 dicembre

La prenotazione è obbligatoria ed è disponibile a partire da domani, 11 dicembre, sul circuito Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/circo-d-inverno/290077, oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro.

“Confermiamo una scelta che due anni fa aveva segnato un deciso cambio di passo, puntando su un linguaggio artistico capace di parlare a famiglie, ragazzi e adulti. Oggi questa visione si traduce anche nel progetto “A Piccoli Passi”, dedicato alla cultura d’infanzia, all’interno del quale trova spazio naturalmente anche lo spettacolo di Natale”, spiega l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “La cultura è un bene comune, e come tale accessibile a tutti. Per questo – prosegue –, forti anche della grande partecipazione degli scorsi anni, abbiamo deciso di raddoppiare il tradizionale appuntamento natalizio. Siamo sicuri che saprà coinvolgere tanti giovanissimi e tante famiglie in un’atmosfera calorosa. Per il nostro Natale godremo di uno spettacolo con di artisti internazionali, un segno che rappresenta la visione di questa amministrazione a favore di una comunità che si riunisce, cresce e fa crescere intorno alla cultura”.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno dello sponsor Pizzikotto e al contributo della Regione FVG, per una sinergia sempre più solida tra istituzioni, imprese e realtà culturali del territorio.