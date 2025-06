Il concerto del Risveglio a Udine il 5 luglio è andato Sold in 24 ore

Il “Concerto del Risveglio”, in programma il prossimo 5 luglio a partire dalle ore 7 del mattino nella suggestiva cornice del Castello di Udine, è andato Sold Out: tutti i 2.000 posti disponibili per il concerto sono stati prenotati in poco più di 24 ore.

Un risultato speciale che, in occasione decimo compleanno dell’iniziativa, assume un valore ancora più speciale. Nel tempo, grazie alle esibizioni in acustico di grandi artisti della scena musicale italiana, il concerto ideato e realizzato da Vigna Pr in collaborazione con FVG Music Live e il Comune di Udine, si è trasformato nell’appuntamento più atteso dell’estate udinese, capace di fondere musica, bellezza e allegria, fin dalle prime luci del giorno.

Dieci anni fa erano state le delicate melodie di Remo Anzovino a inaugurare la tradizione. Quest’anno si chiuderà un cerchio e ancora Remo Anzovino accoglierà il pubblico per un’esperienza di bellezza autentica, nel momento più silenzioso e potente della giornata.

Con oltre trenta milioni di streaming sulle piattaforme digitali, ventidue album ufficiali tra studio e colonne sonore, e concerti in Italia e nel mondo – dal Giappone al Regno Unito, dalla Turchia ai principali festival nazionali – Remo Anzovino è oggi uno dei protagonisti assoluti della scena neoclassica contemporanea. Le sue musiche hanno accompagnato celebri docufilm sull’arte – da Monet a Van Gogh, da Frida Kahlo a Bernini – e gli sono valse il Nastro d’Argento 2019 per la Musica dell’Arte. Il suo stile fonde con naturalezza cinema, arte e scrittura pianistica in una cifra personale e riconoscibile, capace di superare le barriere tra generi e pubblici diversi.

Per chi non è riuscito a prenotarsi online, sarà comunque possibile presentarsi direttamente la mattina del concerto: eventuali posti non confermati potranno essere assegnati sul momento, fino al raggiungimento della capienza massima.

“Il Concerto del Risveglio è stata una straordinaria intuizione che ha creato una nuova tradizione in città. Un’idea semplice ma potente, capace di coinvolgere migliaia di persone in un’esperienza che non aveva eguali. Ho avuto il privilegio di tenerla a battesimo dieci anni fa e vedere oggi questo successo conferma quanto fosse giusta la strada intrapresa, la grande partecipazione che ogni anno viene regalata a questo evento mi rende orgoglioso”, dichiara il Vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi.