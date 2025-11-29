Il CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA a Trieste il 4 dicembre con Cantante Sacre del genio Bach

Da oltre ventitré anni il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, porta avanti l’ambizioso progetto di eseguire l’intero corpus delle 200 Cantate Sacre di Johann Sebastian Bach. Un percorso che ha visto nel tempo prestigiose collaborazioni internazionali con orchestre, direttori e solisti di fama mondiale. Nel 2025 il Coro del Friuli Venezia Giulia inaugura il quinto ciclo dedicato alle Cantate del genio tedesco, facendo ritorno a Trieste dopo il grande successo ottenuto nel marzo scorso con la Passione secondo Giovanni alla Cattedrale di San Giusto. Giovedì 4 dicembre alle 20.30, nella Chiesa Evangelico Luterana di Trieste,luogo ideale per l’esecuzione della musica sacra protestante, il pubblico potrà quindi ascoltare due Cantate natalizie di Bach. Biglietto di ingresso al prezzo simbolico di 5 Euro, acquistabile direttamente in loco.

Il concerto vedrà la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Pordenone su strumenti originali e la presenza di una vera “guest star”: Gabriele Cassone, trombettista di fama internazionale, considerato tra i migliori interpreti al mondo del repertorio barocco. Con la tromba naturale conferirà alle Cantate l’autentica solennità festiva tipica della scrittura bachiana, arricchita da timpani e altre trombe.

Il concerto vedrà protagonisti anche i solisti Delia Stabile (soprano), Claudio Zinutti (tenore) e i triestini Fabiana Polli (contralto) e Manuel Sedmak (basso), sotto la direzione di Elia Macrì, maestro di cappella della Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Trieste, pianista di raffinata sensibilità e profondo conoscitore delle prassi esecutive antiche.

Sostenuto sin dall’inizio dalla Fondazione Friuli, questo progetto monumentale che vede il coro impegnato nell’esecuzione delle Cantate di Bach, raggiungerà quest’anno le 110 opere eseguite. Un traguardo straordinario: in Italia nessun altro coro, e nel mondo solo pochissime realtà professionali, possono vantare un’impresa simile. Le Cantate Sacre rappresentano il Bach più autentico, dove la profondità teologica e musicale del compositore trova piena espressione.

Per informazioni sul calendario eventi e sulle attività del Coro del Friuli Venezia Giulia consultare il sito www.corofvg.it.