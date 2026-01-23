Il documentario GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO lunedì 26 gennaio a Udine

Arriva in anteprima al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO, documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano ritrovato ucciso nei pressi del Cairo il 3 febbraio del 2016. Quando la madre andrà a riconoscerlo dichiarerà: “Ho visto sul suo volto tutto il male del mondo”.

Doppio appuntamento a Udine, dove il documentario sarà in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20.30 con ospiti in diretta streaming Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, e il regista Simone Manetti; poi di nuovo sabato 31 gennaio con ospite in sala il regista.

Primo appuntamento di Aspettando Pordenone Docs Fest (25-29 marzo), il documentario sarà in programma a Cinemazero venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 alla presenza del regista Simone Manetti.

A raccontare la storia di Giulio, per la prima volta, sono i suoi genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi. Un padre e una madre che per arrivare alla verità hanno sfidato la dittatura militare di Abdel Fatah al-Sisi. Senza mai arrendersi, hanno dedicato gli ultimi dieci anni della loro vita a tenere viva un’inchiesta che le autorità egiziane, e non solo, hanno cercato in ogni modo di boicottare. Accanto a loro, la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l’avvocato che li ha assistiti nella lunga battaglia legale che nel 2023, a distanza di otto anni dalla scomparsa di Giulio, ha portato al processo contro quattro agenti della National Security egiziana. Iniziato nella primavera del 2024, il processo andrà a sentenza entro la fine del 2026.

