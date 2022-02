Il Futuro delle Scommesse Sportive: Quale Bookmaker Può Rimanere a Galla?

Molte scommesse sportive sembrano aver raggiunto l’apice del loro sviluppo, offrendo tutti i servizi moderni su un sito di scommesse. Prendiamo come esempio il bookmaker https://wazamba.com/it/. Il sito offre più di 35 sport, oltre 250 mercati di calcio, scommesse preliminari e live, eventi di tutti i campionati mondiali. Il servizio di supporto tecnico lavora 24 ore su 24, elaborando le richieste dei clienti tramite chat dal vivo e e-mail. Sportsbook ha un’applicazione per telefoni cellulari su Android, iOS, Windows. Quali altre innovazioni possiamo aspettarci in futuro, dato che le scommesse sportive sono saldamente radicate nella vita quotidiana di milioni di persone che aspettano ancora più novità? Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che ci si può aspettare dai siti di scommesse.

Miglioramento delle Scommesse dal Vivo

Dato che questa opzione nelle scommesse sta prendendo sempre più piede, ogni bookmaker dovrebbe pensare a contribuire allo sviluppo del sito in questa direzione. Possibilmente, il numero di eventi live aumenterà, a seconda della domanda dei consumatori per le partite meno popolari e le micro competizioni.

I clienti possono aspettarsi miglioramenti nel tasso di aggiornamento dei coefficienti. In questa disposizione, gli utenti possono scommettere su azioni che si verificano in pochi secondi invece che in minuti.

Scommesse In Gioco

Non c’è praticamente alcun limite alla crescita delle puntate in-game. Qui, il bookmaker deve determinare quali situazioni durante il gioco sono degne di attenzione, perché l’intelligenza artificiale viene utilizzata per formare le quote live per le micro scommesse. E questi sono costi costosi.

Realtà Virtuale

Finora, questa opzione non è abbastanza popolare e viene offerta principalmente nei giochi di casinò online. Tuttavia, forse tra qualche decennio, una cuffia VR sarà presente in ogni casa. Chissà quali opportunità un sito di scommesse sportive sarà in grado di offrire in tali tecnologie. Forse il giorno in cui potremo assistere virtualmente alla Coppa del Mondo, seduti a casa sulla nostra sedia, non è lontano.

Più Streaming

Le trasmissioni sportive in diretta non sono ancora presenti su tutti i siti di scommesse. E la selezione dei giochi è molto limitata. Dato il fatto che è abbastanza comodo guardare un evento da un gadget mobile e immediatamente piazzare scommesse dal vivo, questo è un campo importante per investire, si può contare sulla crescita dei volumi di streaming nel prossimo futuro. I clienti che non hanno un abbonamento ai canali televisivi sportivi, ma sono registrati con un bookmaker, saranno incredibilmente felici di questa opportunità.

Ampia Copertura di Dispositivi Mobili

Mentre i concorrenti stanno già offrendo ai punter la comodità di usare le app di scommesse mobili, molti siti di gioco stanno cercando di supportare i dispositivi intelligenti. E anche se una piccola percentuale di utenti preferisce scommettere usando gli orologi da polso, la collaborazione di un bookmaker con un produttore di marca può avere un impatto positivo sull’immagine dell’azienda.

Assistenti Vocali

L’innovativa tecnologia degli allibratori permette di utilizzare un assistente vocale personale per aiutare a determinare le quote e raccomandare le dimensioni delle scommesse. È ancora difficile giudicare quanto sarà onesto e obiettivo il suggerimento.

Cambiare la Fonte di Acquisizione del Pubblico

Se prima gli utenti venivano a conoscenza di nuovi bookmaker da pubblicità televisive, riviste, banner di siti web, ora le aree di ricerca di potenziali giocatori si sono ampliate. Le scommesse sportive partecipano attivamente ai programmi di affiliazione, ai quali possono unirsi anche i clienti interessati. Questa cooperazione diventa particolarmente utile per i proprietari di siti, gestori di contenuti, leader di canali in YouTube o Telegram, ecc.

L’evoluzione dei bookmakers negli argomenti di cui sopra aiuterà a guadagnare una posizione più forte nel mercato del gioco d’azzardo e ad attrarre potenziali clienti. Anche se la garanzia di sicurezza e onestà sarà sempre al primo posto.