Il gruppo metal svedese HammerFall chiude il Lignano Sunset Festival domenica 14 settembre

La band power metal svedese HammerFall torna a grande richiesta in Italia con un nuovo e unico appuntamento estivo che li vedrà protagonisti domenica 14 settembre per l’evento di chiusura del Lignano Sunset Festival, sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il concerto è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. I biglietti sono ancorain vendita sul circuito Ticketone, e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.00, mentre le porte al pubblico apriranno alle 20.00. La serata sarà impreziosita dall’opening act Visions of Atlantis, band symphonic metal austriaca, sul palco alle 20.30. A seguire l’attesa esibizione del main artist: gli HammerFall. Tutte le info su www.azale.it .

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, Rock Hard ha inserito il debutto del 1997, Glory To The Brave, nel suo libro The 500 Greatest Rock & Metal Albums of All Time. Renegade del 2000 è entrato al numero 1 nel loro Paese d’origine, divenendo disco d’oro. Nel 2002, Crimson Thunder ha prodotto il seminale Hearts On Fire, che ha ottenuto il disco d’oro. Oltre a suonare ovunque dall’India all’Australia, il gruppo ha condiviso il palco con tutti i più grandi del pianeta, da Iron Maiden e Rammstein a Ronnie James Dio. Il 2014 ha visto (r)Evolution entrare al primo posto nella classifica Billboard Heatseekers, oltre a primeggiare nelle classifiche svedesi. Gli ultimi album in ordine di tempo sono Hammer of Dawn del 2022 e Avenge the Fallen del 2024, entrambi acclamati dai fan della band.