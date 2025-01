Il gruppo musicale I Moderni venerdì 31 Gennaio a Buttrio

Nell’ambito della stagione associata Noi Cultura e Turismo, venerdì 31 gennaio, l’Auditorium Piccini di Buttrio ospiterà alle 20.45 il gruppo musicale torinese I Moderni con Gran Passato (storie, canzoni e qualcos’altro), uno spettacolo tra stand up comedy e musica live, che mette assieme canzoni di ieri e di oggi.

Selezionato dal Torino Fringe Festival, Gran Passato èuno show interattivo eseguito dal vivo con chitarra, cajón e violoncello. «Gran Passato è una storia, in fondo la nostra – sottolinea il gruppo – che racconta di un viaggio sonoro che va dal delta del Mississippi al folk italiano, dagli anni Trenta ai giorni nostri, e che ci svela che l’originalità in musica è un concetto del tutto relativo, perché quello che conta in musica sono le idee». Tra cover celebri, brani a cappella e giri armonici evergreen, le voci di Celeste Gugliandolo, Placido Gugliandolo e Vittorio Campanella accompagneranno il pubblico alla scoperta del grande dono della musica pop, quello di saper parlare ai propri tempi giocando con la musica di tutti i tempi.

I Moderni sono un gruppo musicale formatosi a Torino nel 2007 e composto da Celeste e Placido Gugliandolo, Fabio Perretta e Vittorio Campanella. Nel 2011 sono saliti alla ribalta partecipando alla quinta edizione del talent show X Factor e classificandosi al secondo posto. L’anno seguente hanno pubblicato con Sony Music il primo disco Troppo fuori, anticipato dal singolo L’estate si balla al quale sono seguiti i singoli CDVD e Non ci penso mai.

La rassegna teatrale e musicale Noi Cultura e Turismoè organizzata dalla gestione associata dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e l’associazione RiMe MuTe. In febbraio il cartellone proporrà due appuntamenti al TeatrOrsaria di Premariacco: il concerto Pink Floyd – The Wall (1° febbraio) e Il lungo giorno di Mastro Ezechiele, spettacolo per bambini e bambine dai 7 anni (27 febbraio). Lo spettacolo teatrale Maratona di New York previsto il 15 febbraio a Pradamano è stato, invece, spostato a domenica 6 aprile per motivi organizzativi.

Maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti e prevendite biglietti su ertfvg.it.