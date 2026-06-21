Il Kilt: storia, curiosità e tradizione. 22 giugno 2026 a Triskell



Dalla presentazione del nuovo romanzo fantasy di Emiliana Brero alla serata di musica irlandese con gli Irish & More, fino al coinvolgente workshop dedicato al kilt e alle sue curiosità più sorprendenti.

Dopo l’intenso fine settimana dedicato al Solstizio d’Estate, il XXVI Triskell – Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste prosegue lunedì 22 giugno con una giornata che accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcuni degli aspetti più affascinanti della cultura celtica, tra letteratura fantasy, musica irlandese, attività creative e tradizioni popolari.

Fin dal pomeriggio il Boschetto del Ferdinandeo ospiterà il consueto programma di attività diffuse che caratterizza il festival. Dalle 14.00 alle 16.00 si svolgerà il corso di tiro con l’arco storico organizzato dall’ASD Dragon Rouge, seguito dalle prove gratuite aperte a tutti dalle 16.00 alle 20.00.

Accanto alle attività dedicate alla tradizione storica, spazio anche alla creatività e all’artigianato con il laboratorio “Crea la tua candela selvaggia”, la realizzazione dello “Specchio Magico” e il laboratorio per bambini “Maschera Spiriti della Foresta”, che unirà lettura animata e sensibilizzazione ambientale attraverso materiali naturali e argilla.

Uno degli appuntamenti centrali della giornata sarà alle ore 18.00 al Cerchio di Pietre, dove Emiliana Brero presenterà il suo nuovo libro “Selin e l’Ordine del Drago”. L’incontro accompagnerà il pubblico nel mondo di Avalon tra sacerdotesse, antiche profezie e il ciclo delle stagioni, culminando in una meditazione immersiva guidata dall’autrice attraverso visualizzazioni e canti dedicati al mondo delle Dee.

La serata proseguirà con l’apertura dell’area ristoro e con i Giochi di Ruolo nella Fucina del Drago, ormai diventati uno degli appuntamenti più frequentati del festival.

Alle 21.00 il Campo Storico si trasformerà in un autentico pub irlandese a cielo aperto grazie agli Irish & More. La formazione friulana proporrà una serata unplugged dedicata alla grande tradizione musicale irlandese, in un’atmosfera raccolta e partecipativa che invita il pubblico a vivere la musica da vicino, immerso nella natura del boschetto.

Alle 22.45 riflettori puntati su uno degli appuntamenti più originali della giornata: il workshop interattivo “Il Kilt: storia, curiosità e come indossarlo”. Organizzato dalla Bottega di Lugh, l’incontro permetterà ai partecipanti di scoprire la storia del più iconico capo della tradizione celtica, partecipando direttamente alla vestizione e approfondendo aneddoti, curiosità e significati nascosti dietro le pieghe di un indumento che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della cultura scozzese e celtica.

A chiudere la serata sarà lo spettacolo di focogiocoleria a cura di FireTales, che porterà nel Campo Storico giochi di luce, fuoco e suggestione.

Per tutta la giornata saranno aperti il Mercatino Celtico, Nordico e Fantasy, l’area ristoro e le numerose attività diffuse che animano il festival.

Tutti gli appuntamenti del Triskell si svolgono nella suggestiva cornice del Boschetto del Ferdinandeo e sono a ingresso gratuito.

Come per tutte le serate del festival, i concerti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Triskell, consentendo agli appassionati di seguire gli spettacoli anche da fuori regione e dall’estero.