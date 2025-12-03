Il Messaggio dell’Arcivescovo di Udine per l’Avvento 2025

Tempo di speranza e di attesa operosa

Cari fratelli, care sorelle,

l’Avvento non è solo il periodo liturgico che precede e prepara alla celebrazione del Santo Natale, ma è l’opportunità per aprire il cuore e guardare con fiducia oltre l’immediato, oltre l’oggi e il domani.

Nel tempo di Avvento coltiviamo, infatti, la Speranza, virtù teologale che ha caratterizzato quest’anno giubilare, che ci consente di andare incontro a Colui che duemila anni fa ha assunto la nostra natura umana e ora ci attende per renderci pienamente partecipi della sua stessa gloria divina, il Signore nostro Gesù Cristo.

I discepoli di Gesù, proprio perché condividono «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi» (Gaudium et Spes, 1) per i conflitti in atto tra i popoli, per le instabilità del mondo dell’economia e della finanza, per il grave degrado ambientale, confidano nel fatto che la venuta gloriosa del Signore realizzerà quei cieli e quella terra nuova inaugurati dall’Incarnazione del Figlio di Dio e dalla sua Risurrezione dai morti.

L’Avvento chiede di ravvivare la propria vita spirituale con tempi più distesi di preghiera, nutriti dall’ascolto della Parola di Dio, per non soccombere di fronte alle preoccupazioni e gli affanni della vita.

L’Avvento chiede di essere vigilanti per cogliere, nella notte delle vicende umane, i segni della Luce di Cristo e di rispondere all’invito del profeta Isaia «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te» (Is 60,1).

L’Avvento chiede, lavorando per la pace e praticando la giustizia, di continuare a perseverare nella fede ed a custodire con amore i primi germogli del Regno di Dio.

A voi e alle vostre famiglie auguro, quindi, un sereno cammino di Avvento, tempo di speranza e di attesa operosa verso il Santo Natale di Gesù.

+ Riccardo Lamba

Arcivescovo di Udine