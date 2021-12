Il nuovo singolo dei pordenonesi Mellow Mood

Dal Friuli Venezia Giulia al mondo, passando dalla Spagna: i pordenonesi Mellow Mood uniscono le forze con il trio vocale madrileno Emeterians per la pubblicazione del loro nuovo singolo, intitolato I And I Chant. Prodotto e mixato da Paolo Baldini DubFiles, il brano è una potente esortazione a fidarsi del domani.

Nelle parole di Jacopo Garzia, uno dei frontman dei Mellow Mood e autore dei testi, “questo brano vuole interpretare gli eventi che ci coinvolgono, soprattutto quelli difficili e dolorosi, come una possibilità di crescita. Quello che sta accadendo oggi può essere una spinta al miglioramento, sia personale che sociale. Dobbiamo però intraprendere un percorso che ci faccia vedere il bene in tutto il male, e che allo stesso tempo non ci induca in illusioni ingenue, ma anzi ci dia la forza per costruire in noi stessi la fede nella vita e ci spinga a fare la cosa giusta”.

Scritta a distanza nel bel mezzo della corrente pandemia, I And I Chant ha un sapore distintamente roots, nulla di meglio per portare un messaggio di speranza e di volontà. E come dice il titolo stesso, quando le voci si levano insieme, c’è totale sintonia di anime e cuori, l’Io diventa l’Altro e viceversa.

Continua Garzia: “L’idea della collaborazione con Emeterians è nata immediatamente nella mia testa mentre scrivevo il ritornello. La melodia mi ha fatto subito immaginare dei cori molto roots e un’atmosfera meditativa, da groundation, e gli Emeterians sono degli assoluti specialisti in questo campo”.

Da parte sua, Maga Lion degli Emeterians spiega: “I and I Chant è una canzone che parla di mantenere la speranza, di non arrendersi mai, di essere consapevoli che nonostante le avversità è possibile mantenere un atteggiamento positivo, che quelle avversità che superiamo diventino saggezza e che alla fine il bene prevalga sul male. Abbiamo ricevuto un messaggio da Jacopo in cui ci ha raccontato la sua visione sul pezzo, a suo modo di vedere possibile solo insieme a noi Emeterians. Stavamo ascoltando per la prima volta il provino chitarra e voce che ci ha mandato, e già avevamo trovato l’armonizzazione giusta. Il pezzo è nato così, in modo spontaneo… Non potevamo che accettare di collaborare”.

Il prossimo 20 dicembre verrà pubblicato il video di una performance registrata dal vivo al teatro Capitol di Pordenone con entrambi i gruppi, insieme alla versione dub di Paolo Baldini DubFiles.