Il pianista russo GRIGORY SOKOLOV in concerto al TEATRO LUIGI BON domenica 8 febbraio

Al Teatro Luigi Bon di Colugna (Ud) si rinnova la magia musicale di Grigory Sokolov. Il musicista russo, considerato uno dei massimi pianisti del nostro tempo, artista ammirato per la sua introspezione visionaria e la sua devozione senza compromessi alla musica, sarà protagonista in Friuli Venezia Giulia domenica 8 febbraio (alle 20.30), per uno degli appuntamenti di maggiore prestigio della Stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon. Quello fra Sokolov, la Fondazione e il suo teatro, scelto da oltre un decennio dall’artista come tappa fissa annuale del suo viaggio musicale, è ormai un legame indissolubile, che anche quest’anno troverà concretizzazione in un meraviglioso concerto. I bigliettiper l’evento sono andati esauriti in prevendita. Tutte le info su www.fondazionebon.com.

Il programma della serata si articola in un percorso musicale di grande prestigio, dedicando la prima parte alle immortali pagine di Ludwig van Beethoven, con l’esecuzione della Sonata n. 4 op. 7 e delle raffinate Sei Bagatelle. Nella seconda parte, invece, spazio a uno dei vertici assoluti del repertorio pianistico: la monumentale Sonata in Si bemolle maggiore D960 di Franz Schubert.

Prossimo appuntamento stagionale sarà giovedì 12 febbraio al Teatro Luigi Bon con lo spettacolo Arlecchino nel futuro, una produzione Piccola Compagnia Dammacco per il calendario di prosa a cura di ERT FVG. Info, biglietti e calendario completo su www.fondazionebon.com.

Grigory Sokolov

Domenica 8 febbraio 2026, ore 20.30 – Teatro Luigi Bon, Colugna

I BIGLIETTI PER IL CONCERTO SONO ESAURITI

Il calendario completo su www.fondazionebon.com