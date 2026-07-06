Il Pordenone Blues & Co. Festival compie 35 anni: questi i nomi dei primi grandi concerti

|I PRIMI LIVE DELLA 35° EDIZIONE DELPORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL
|?Kenny “Sonny” Gullage & The Blues Groovers
9 luglio
PARCO GALVANI, PALAZZO DEL FUMETTO – PORDENONE
|?Earth, Wind & Fire Experienceby Al McKay
10 luglio
PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE
|?Goran Bregovi? and his Wedding and Funeral Orchestra+ Roy Paci e&Arutuska
11 luglio
PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE
|?Dogstar(Keanu Reeves, Bret Domrose, Rob Mailhouse) + The Damn Truth
+ Frano Livingston
14 luglio
PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE