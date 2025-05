Il programma al FAR EAST FILM di venerdì 2 maggio

(2 maggio) al FEFF 27ci farà ammirare la Sylvia degli anni ‘80, grazie al restauro dell’eterno cult Shanghai Blues di Tsui Hark, e oggi (1º maggio) ci farà ammirare la Sylvia del presente e del futuro, grazie allo splendido family drama Daughter’s Daughter di Huang Xi. Prima della proiezione, Sylvia Chang riceverà il Gelso d’Oro sul palco del Teatro Nuovo dalle mani di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, i due fondatori del festival udinese.

Gli ultimi due giorni di cammino, dicevamo, non saranno meno intensi e meno avventurosi degli altri sette, ed ecco infatti l’immancabile vortice stilistico e geografico: dall’adrenalina del disaster movie hongkonghese Cesium Fallout ai paradossi temporali del giapponese Rewrite (a Udine in anteprima mondiale), dalle turbolenze sentimentali del taiwanese The Uniform ai war games cinesi di Decoded, fino ai due attesissimi titoli che segneranno la chiusura del sipario. Stiamo, ovviamente, parlando della love story animata sudcoreana The Square e dello scatenato Ya Boy Kongming! The movie, che travolgerà il Teatro Nuovo a colpi di J-Pop e vedrà salire sul palco il divo Osamu Mukai con il costume wuxia style del suo personaggio: il leggendario stratega dei Tre Regni Zhuge Kongming!

VENERDÌ 2 MAGGIO

Ore 09.00

SHANGHAI BLUES

Regia di Tsui Hark

(Hong Kong, 1984/Restauro 2024)

A seguire

FEFF TALKS

Signore e signori, Sua Maestà Tsui Hark!

Ore 14.30

REWRITE

Regia di Matsui Daigo

(Giappone, 2025)

Ore 15.00

FEFF TALKS

Taiwan

Ore 16.55

DECODED

Regia di Chen Sicheng

(Cina, 2024)

Ore 20.00

THE SQUARE

Regia di Kim Bo-sol

(Corea del Sud, 2025)

Ore 21.40

YA BOY KONGMING! THE MOVIE

Regia di Shibue Shuhei

(Giappone, 2025)

A seguire

AUDIENCE AWARDS 2025

Cerimonia di premiazione