Il programma degli eventi a Friuli Doc 2022

Un’immersione tra esperienze diverse, tra itinerari ed appuntamenti che spaziano dalle degustazioni

delle eccellenze del territorio, al “fare” nei laboratori, alla conoscenza, all’incontro con lo sport, a

gli spettacoli musicali.

La 28esima edizione di Friuli DOC si presenta con un programma a misura di ogni visitatore:

l’appassionato di showcooking, il cultore della tradizione, lo sperimentatore. Anche per i bambini

le occasioni di divertirsi a Friuli DOC saranno molteplici. A loro sono dedicate alcune attività speciali

e coinvolgenti.



GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022

EVENTO

ore 17.30 – Piazza Libertà

Inaugurazione di Friuli DOC 2022

ore 18.30 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE GUIDATA

“Conoscere e riconoscere l’l’olio EVO”

A cura di Coldiretti

Ingresso libero

Max 50 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: [email protected]

o telefonando ai numeri 366 5722897 o 338 3021568

ore 18.30 – Salone d’onore di Palazzo Mantica, Via Manin 18

CONFERENZA

Il ruolo delle dimore storiche per il turismo sostenibile

Con l’intervento di Raffaele Perrotta

Segue proiezione di filmati “Alla scoperta di residenze e ricettari friulani”

A cura della Società Filologica Friulana In collaborazione con Associazione Dimore Storiche Italiane FVG

Ingresso libero – Info: Società Filologica Friulana

T. 0432 501598

[email protected] | www.filologicafriulana.it

Ore 19.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Degustazione di birre artigianali

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 20 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 21.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

SPETTACOLO

Di chesta tiara lontana / Di questa terra lontana

Lettura scenica con musica e disegno dal vivo sulla poetica di Pier Paolo Pasolini nei suoi anni friulani

Produzione Teatro della Sete a cura di Caterina Di Fant, Serena Giacchetta, Giorgio Parisi, Valentina Rivelli

Progetto promosso da ARLeF– Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

in collaborazione con il Comune di Udine

Ingresso libero | Info: [email protected]



VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022

ore 11.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Friuli DOC, Montasio e Vino: il territorio da gustare

A cura di Consorzio del Formaggio Montasio

Ingresso libero | Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 8 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 11.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

PRESENTAZIONE MARCHIO

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA

Scopriamo insieme le aziende presenti a Friuli DOC che hanno ottenuto questo riconoscimento

grazie al perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

a cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 11.00 – Salone del Popolo, Palazzo D’Aronco – Via Nicolò Lionello 1

CONFERENZA

Identità friulana

A cura dell’Ente Friuli Nel Mondo, ARLeF, Ducato dei Vini Friulani

Ingresso libero

ore 12.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale

A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Ingresso libero | Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 8 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 14.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

SHOWCOOKING

Risotto al profumo della nostra regione

Lo Chef Kevin Gaddi presenta “Risotto al profumo della nostra regione” a cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero

Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 16.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

LABORATORIO PER BAMBINI

16.00 – 16.45 | Zuìn e imparìn cun Daria Miani de trasmission “Maman!”

17.00 – 17.30 | DI NO PIERDI! Scree dal videozûc cabinât agns ’80 di FRICO-MAN progetto promosso da ARLeF– Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 16.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Degustazione di gelato artigianale

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 20 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 17.00 – Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Minestra della solidarietà

A cura di Lady Chef

in collaborazione con il Comune di Udine

ore 17.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

PRESENTAZIONE LIBRO

“Delitto imperfetto”, la storia di Zico

Un libro per scoprire i dettagli inediti della storia di Zico a Udine.

Con la presenza di Bruno Pizzul e l’autore Franco Dal Cin

ore 17.30 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di ceramica

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 10 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 18.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

CONFERENZA

Tiere Furlane nr. 34

Presentazione della rivista di cultura del territorio a cura del redattore Enos Costantini con la partecipazione dell’Assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini.

a cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 18.30 – Salone d’onore di Palazzo Mantica, Via Manin 18

CONCERTO

Degustazione musicale. Splendore barocco fra Veneto, Friuli e Istria

Complesso “Gli Archi del Friuli e del Veneto”

Direttore e violino Guido Freschi

Musiche di Vivaldi, Cordans e Tartini

A cura della Società Filologica Friulana

Ingresso libero

Info: Società Filologica Friulana

T. 0432 501598 | [email protected] | www.filologicafriulana.it

ore 18.30 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

PREMIAZIONE

Oscar Green 2022

Premio dell’innovazione giovane e sostenibile in agricoltura a cura di Coldiretti

Evento parzialmente chiuso

Info e prenotazioni: [email protected] o telefonando ai numeri 366 5722897 / 338 3021568

ore 19.30 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

PRESENTAZIONE LIBRO

“CoffeExperts”

Con oltre 500 foto e illustrazioni, il nuovo volume della Bazzara CoffeeBooks vi porterà in un viaggio che ha per bussola la costante e appassionata ricerca di qualità in ogni settore della filiera caffeicola.

a cura della Torrefazione Bazzara

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 20.00 – Piazza Libertà

EVENTO

Stars Cooking

Stars Cooking Young Challenge Friuli DOC Edition

Evento legato all’enogastronomia d’eccellenza Under 40



SABATO 10 SETTEMBRE 2022

ore 10.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di legatoria

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 10 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 10.30 – Salone d’onore di Palazzo Mantica, Via Manin 18

PRESENTAZIONE LIBRO

“La cucina nelle dimore storiche friulane”

Presentazione del volume di Carlo del Torre, edizioni Società Filologica Friulana

Dialoga con l’autore Roberto Zottar

A cura della Società Filologica Friulana

In collaborazione con: Associazione Dimore Storiche Italiane FVG e Accademia Italiana della Cucina del Friuli Venezia Giulia

Ingresso libero

Info: Società Filologica Friulana | T. 0432 501598 | [email protected] | www.filologicafriulana.it

ore 10.30 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Friuli DOC, Montasio e Vino: il territorio da gustare. A cura del Consorzio del Formaggio Montasio

Ingresso libero | Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di venerdì 9 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 11.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

PRESENTAZIONE MARCHIO

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA

Scopriamo insieme le aziende presenti a Friuli DOC che hanno ottenuto questo riconoscimento grazie

al perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale a cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero

Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 12.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli. A cura di Coldiretti

Ingresso libero | Max 50 persone

Info e prenotazioni: [email protected]

o telefonando ai numeri 366 5722897 / 338 3021568

ore 12.30 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

DEGUSTAZIONE

Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale

A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Ingresso libero | Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di venerdì 9 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 14.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

SHOWCOOKING

Da Cavasso a Pradis

Lo Chef Stefano Basello insieme alla sua brigata presentano “Da Cavasso a Pradis”, un piatto che racchiude le tipicità del territorio utilizzando prodotti marchiati IO SONO FVG A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 15.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Degustazione di gubane e strucchi

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 20 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 16.00 – Salone d’onore di Palazzo Mantica, Via Manin 18

LABORATORIO

Ae scuvierte dai scarpets

Ingresso libero

Info: Società Filologica Friulana |T. 0432 501598 | [email protected] | www.filologicafriulana.it

ore 16.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

LABORATORIO PER BAMBINI

Azienda Gianni Carpenedo presenta “La signora di Cavasso”

Viene raccontata la storia “La cipolla ballerina”, per poi colorare insieme le immagini animate della cipolla,

cantando la canzone “Cipolla twist”. Finale a sorpresa. A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 16.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

LABORATORIO PER BAMBINI

Giocando si impara il km zero

A cura di Coldiretti

Ingresso libero | Max 30 bambini, 5-10 anni

Info e prenotazioni: [email protected] o telefonando ai numeri 366 5722897 / 338 3021568

ore 16.00 – Piazza Duomo

LABORATORIO PER BAMBINI

Conoscere il mestiere del casaro

ore 17.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di sartoria

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 10 posti su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 18.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

DEGUSTAZIONE

Laura Antoniacomi presenta “Percezioni sensoriali”

Viaggio immersivo in una degustazione sensoriale alla scoperta dei vini della cantina Arcania in abbinamento

ai formaggi della latteria Marsure presentati da Laura Antoniacomi

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 18.30 – Salone d’onore di Palazzo Mantica, Via Manin 18

PRESENTAZIONE LIBRO

“Un regno tra la terra e il cielo. L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato

di Aquileia” Presentazione del libro illustrato “Un regno tra la terra e il cielo. L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia” di Lucio Pertoldi, edizioni Orto della Cultura

Lettura illustrata con proiezione di immagini tratte dal libro Intervengono l’autore, lo storico Roberto Tirelli e i pittori di miniature Nicola Zaramella e Alessandro Concina

A cura della Società Filologica Friulana in collaborazione con Studio Specchio

Ingresso libero |Info: Società Filologica Friulana | T. 0432 501598 | [email protected]

|www.filologicafriulana.it

ore 18.30 – Piazza Libertà

PRESENTAZIONE SQUADRE

Basket maschile e femminile Udine

Presentazione delle squadre Apu Old Wild West campionato nazionale A2 e Women APU campionato

nazionale A2

ore 19.30 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

VINI REGIONALI

Degustazione guidata AIS FVG

Alla scoperta del territorio attraverso una degustazione di vini regionali guidata dall’Associazione Italiana

Sommelier Friuli Venezia Giulia

A cura di AIS, PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero| Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Incanti di danza

Originali ed eleganti quadri di danza moderna e urbana interpretati dai ballerini più talentuosi della scuola, nelle coreografie che si sono maggiormente distinte quest’ anno.

A cura della Broadway Dance Studio di Udine sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 9.30 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Degustazione di caffé e dolci artigianali

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 20 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 10.30 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di pittura per bambini

A cura di Confartigianato-Imprese Udine

con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 10 bambini (8-12 anni) | Prenotazione: www.confartigianatoudine.com

ore 10.30 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

CONFERENZA

La Biodiversità contadina: alla scoperta dei Sigilli FVG di Campagna Amica

A cura di Coldiretti

Ingresso libero | Max 50 persone

Info e prenotazioni: [email protected] o telefonando ai numeri 366 5722897 / 338 3021568

ore 11.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

PRESENTAZIONE MARCHIO

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA

Scopriamo insieme le aziende presenti a Friuli Doc che hanno ottenuto questo riconoscimento grazie al

perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 12.00 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale

A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Ingresso libero | Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di sabato 10 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 12.30 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

DEGUSTAZIONE

Friuli DOC, Montasio e Vino: il territorio da gustare

A cura del Consorzio del Formaggio Montasio e UniUd

Ingresso libero| Max 40 persone

Prenotazioni entro le ore 12.00 di sabato 10 settembre 2022

Prenotazioni disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre

ore 14.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

SHOWCOOKING

Scus, San Daniele, figo moro ed emulsione della sua follia

Lo Chef Stefano Basello insieme alla sua brigata presentano “Scus, San Daniele, figo moro ed emulsione

della sua follia”, un piatto che racchiude le tipicità del territorio utilizzando prodotti marchiati Io Sono FVG.

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 15.00 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di mosaico per bambini

A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero | Max 10 bambini (8-12 anni) Prenotazione: www.confartigianatoudine.com

ore 16.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

LABORATORIO BAMBINI

La Selce Farmhouse presenta “La pannocchia”

Insieme alla signora Pia i bambini impareranno com’è fatta una pannocchia di mais, utilizzeranno in maniera

creativa le bratee ed i tutoli dopo averle sgranate.

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 17.30 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN – LAB

Laboratorio di decorazione

A cura di Confartigianato-Imprese Udine

con il supporto di Banca Intesa San Paolo

Ingresso libero Max 10 persone | Info e prenotazioni: www.confartigianatoudine.com

ore 18.00 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

CONFERENZA

Sapori disegnati

Il sommelier Francesco Scalettaris e il fumettista Giò Di Qual ripropongono il loro modo curioso e inusuale di degustare i prodotti tipici. Racconteranno una storia disegnandola dal vivo, dove i protagonisti saranno cibi, vini, leggende, persone e assieme a loro, il pubblico in ascolto.

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 18.30 – Loggia del Lionello, Piazza Libertà

DEGUSTAZIONE

Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli a cura di Coldiretti

Ingresso libero | Max 50 persone su prenotazione

Info e prenotazioni: [email protected] o telefonando ai numeri 366 5722897 / 338 3021568

ore 19.30 – Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12

CONFERENZA

Matteo Bellotto “La sinfonia del Silenzio”

Come il vino riesce a raccontare la terra del Friuli ed il carattere dei friulani e come l’uva riesce a spiegare

i nostri vizi e le nostre virtù. Una masterclass con aneddoti storici, dati tecnici, leggende, storie di paese, vini, uve e terra.

A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG

Ingresso libero | Info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Gran concerto finale con Shade

Ingresso libero

Tutti gli eventi all’aperto in caso di pioggia saranno annullati.