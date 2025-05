Il programma dell’Adunata Nazionale Alpini a Biella

L’Adunata non sarà solo una celebrazione, ma un vero e proprio abbraccio tra generazioni, un ponte tra il passato e il futuro, un momento in cui ricordiamo chi ha servito con dedizione e amore e chi continua con responsabilità a portare avanti la grande tradizione alpina. Che questa Adunata sia una grande festa per

tutti, un momento di condivisione e un rinnovato impegno per il futuro. Viva gli Alpini! Viva Biella! Viva l’Italia! Il sindaco di Viella, Marzio Olivero

Giovedì 8 maggio

ore 17:00

Presentazione volume Ana “Alpini ribelli. Studi storici sulle Penne Nere nella Resistenza 1943 – 1945” edito da Mursia – Sala conferenze del Centro Culturale di “Palazzo Gromo Losa”, Biella Piazzo

ore 20:30

Concerto della Fanfara alpina Julia – Centro sportivo comunale, via Libertà 30, Valdengo

Venerdì 9 maggio – Apertura ufficiale dell’Adunata

ore 9:00

Alzabandiera – Piazza Duomo

ore 9:15

Onore ai Caduti – Piazza del Battistero

a seguire

Sfilata – Via Italia

a seguire

Onore ai Caduti – Giardini Zumaglini

ore 10:30

Inaugurazione della Cittadella degli Alpini – Giardini Alpini d’Italia

ore 11:30

Inaugurazione della Cittadella della Protezione Civile – Giardino Vittorio Emanuele II

ore 16:00

200 Voci in concerto portatrici di speranza, in collaborazione con Associazione Cori Piemontesi – Duomo di Biella

ore 18:30

Sfilata dei vessilli – da Piazza La Marmora a Piazza Duomo

ore 19:00

Sfilata dei gonfaloni, del Labaro Ana, del vessillo della Sezione di Biella e della Bandiera di guerra – da Piazza Unità d’Italia a Piazza Duomo

a seguire

Discorso di benvenuto del sindaco – Piazza Duomo

Onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni – Piazza Duomo

Sabato 10 maggio

ore 10:00

Incontro tra il presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) – Auditorium Città Studi, corso Giuseppe Pella

ore 13:00

Lancio dei paracadutisti – Stadio La Marmora-Vittorio Pozzo

ore 16:30

Santa Messa – Duomo di Biella

ore 17:30

Sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Biella – da Piazza Duomo

ore 18:00

Saluto del sindaco di Biella, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e del presidente nazionale (su invito) – Biblioteca Civica, piazza Curiel 13

ore 21:00

Concerti itineranti con cori e fanfare alpine

Domenica 11 maggio

ore 8:00

Ammassamento

ore 8:45

Onori alla massima autorità

ore 9:00

Inizio sfilata

a seguire

Passaggio della stecca con Genova

Ammainabandiera – Via La Marmora (davanti alla tribuna autorità)

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.