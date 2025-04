Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival

Cos’hanno in comune Jackie Chan e Joe Hisaishi, Takeshi Kitano e Zhang Yimou, Nansun Shi e Baisho Chieko, Brigitte Lin e Anthony Wong, oltre al fatto di essere alcuni tra i nomi più leggendari dell’intera galassia cinematografica orientale? Hanno in comune Udine. Hanno in comune il Far East Film Festival. Hanno in comune il Gelso d’Oro alla Carriera, che del Far East Film Festival è il massimo riconoscimento. E oggi (30 aprile) a ricevere il Gelso d’Oro sul palcoscenico del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” sarà un altro gigante assoluto: Tsui Hark, l’instancabile creatore di meraviglie! Tsui Hark, il Grande Sognatore!

Le strade del FEFF e di Tsui Hark si sono incrociate spesso nel corso dei decenni, basti pensare all’esplosiva Closing Night del 2015 con The Taking of Tiger Mountain, ma il programma della ventisettesima edizione ha creato l’occasione perfetta, la tempesta perfetta, facendo convergere sullo schermo tre dediche veramente preziosissime: non soltanto l’ultimo blockbuster, il super fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gallants (lo vedremo subito dopo la cerimonia di premiazione), ma anche il restauro del capolavoro Shanghai Blues e il recupero del cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema.

Se la regina Sylvia Chang, indimenticabile protagonista di Shanghai Blues, riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera domani (giovedì 1º maggio), il re Tsui Hark lo riceverà stasera dalle mani del divo cinese-hongkonghese Tony Leung Ka-Fai, uno degli interpreti di Legends of the Condor Heroes: The Gallants. Un gigante che incorona pubblicamente un altro gigante. Un Grande Sognatore, come abbiamo detto prima, capace di riscrivere da oltre quarant’anni i codici espressi dell’intrattenimento (non serve certo citare la mitica saga di Once Upon a Time in China!) e le regole dell’industria mainstream. Un regista, un attore, un produttore, uno sperimentatore che ha sempre fatto la differenza e non smetterà mai di farla. Perché, come dice lui stesso, «il cinema è una forma di libertà».

Tutta la settima giornata minuto per minuto!

Ore 09.00 – Notizie dall’Asia

La rassegna stampa quotidiana di Giulia Pompili e Francesco Radicioni.

Ore 09.00

CLASH

Regia di Jiang Jiachen

(Cina, 2024)

Un gruppo di improbabilissimi giocatori di football americano per una brillante comedy sportiva che celebra la vittoria di Davide su Golia.

Ore 10.30

FEFF TALKS

Gli approfondimenti di questa mattina saranno dedicati al cinema coreano, giapponese, taiwanese e cinese.

Ore 11.20

LAST SONG FOR YOU

Regia di Jill Leung

(Hong Kong, 2024)

Romanticismo, musica e nostalgia per il debutto dietro la macchina da presa dello sceneggiatore Jill Leung.

Ore 14.00 – Visionario

PONTIANAK – SCENT OF THE TUBER ROSE

Regia di Shuhaimi Baba

(Malaysia, 2004)

Ore 14.30

ABOUT FAMILY

Regia di Yang Woo-seok

(Corea del Sud, 2024)

L’unica cosa che manca a Mu-ok, ristoratore di successo, sono dei nipotini. Ma ormai non c’è più speranza, visto che il suo unico figlio è diventato monaco buddista…

Ore 16.10 – Visionario

INHUMAN KISS: THE LAST BREATH

Regia di Paphangkorn Punchantarak

(Thailandia, 2023)

Ore 16.35

MONTAGES OF A MODERN MOTHERHOOD

Regia di Oliver Chan

(Hong Kong, 2024)

Una serie di quadri di potente realismo ispirati all’esperienza della regista e ai racconti di altre donne. Un film intimo e necessario.

Ore 17.45

BAMBÙ TALKS

Giulia Pompili e Francesco Radicioni affrontano il tema Corea e Giappone: crisi politica tra gli alleati dell’America in Asia. Ne parleranno con Francesca Frassineti, accademica e ricercatrice (in collegamento), e Giulio Pugliese, dell’Istituto Affari Internazionali..

Ore 18.35 – Visionario

GOODBYE! DARLING

Regia di Pai Ching-jui

(Taiwan, 1970/Restauro 2024)

Ore 19.00

LEGENDS OF THE CONDOR HEROES: THE GALLANTS

Regia di Tsui Hark

(Cina, 2025)

Il feroce esercito mongolo, guidato da Gengis Khan, vuole distruggere le dinastie Jin e Song. Ed ecco che i maestri delle diverse scuole di arti marziali delle pianure centrali della Cina uniscono le forze per difendere la città di Xiangyang… Un classico dell’epica cinese che nelle mani del maestro Tsui Hark diventa un wuxia da togliere il fiato, un fiammeggiante e sfrenato tripudio di fantasia.

Ore 20.30 – Visionario

SUZZANNA: THE QUEEN OF BLACK MAGIC

Regia di David Gregory

(Usa, 2024)

La vita e l’eredità di Suzzanna, l’attrice di horror più iconica dell’Indonesia. Una vera e propria leggenda conosciuta per le sue performance agghiaccianti e per il suo profondo legame con il folklore.

Ore 21.50

DIRTY MONEY

Regia di Kim Min-soo

(Corea, 2024)

Due poliziotti corrotti rubano denaro alla persona sbagliata: il loro piano perfetto, a quanto pare, tanto perfetto poi non è…

Ore 23.50

MAD OF MADNESS

Regia di Eden Junjung

(Indonesia, 2025)

L’avarizia genera mostri: un concetto forte per un horror dove la guerra di classe si combatte sul terreno del paranormale.