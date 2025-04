Il programma di venerdì 25 aprile al Far East Film Festival

La seconda giornata del FEFF 27 mette nitidamente a fuoco le due anime del cinema popolare che il festival documenterà quest’anno: da un lato l’intrattenimento scacciapensieri, il disimpegno con la D maiuscola, dall’altro lato l’urgenza artistica di rivolgersi al grande pubblico raccontando la società e l’attualità. Una forte pulsione contemporanea che connette, come un filo rosso, i centri dello showbiz disseminati sulla mappa dell’Asia.

Emblematico il caso della Cina continentale, oggi (25 aprile) al FEFF con due titoli molto amati dagli spettatori: Upstream, che riflette sul fenomeno della gig economy (il protagonista, dopo il licenziamento, cerca di tirare avanti affidandosi agli ingranaggi del lavoro temporaneo), e Like a Rolling Stone della regista Yin Lichuan, che affronta il nodo dell’emancipazione femminile: il diritto delle donne ad autodeterminarsi, a ribellarsi, a volare con le proprie ali. Ed è altrettanto emblematico il caso delle Filippine, che con Sunshine puntano il dito contro la criminalizzazione dell’aborto: una drammatica discesa dentro il buio di Manila per uno dei titoli più forti, e più belli, dell’intera line-up (la superstar Maris Racal salirà sul palco assieme alla regista Antoinette Jadaone).

E sul fronte dell’intrattenimento scacciapensieri? Adoratissimo dal popolo del Far East Film Festival, che nel corso degli anni ha applaudito i due Thermae Romae e Fly Me to the Saitama, Takeuchi Hideki fa ritorno a Udine per presentare Cells at Work!: un colossale tripudio di libertà creativa e, attualmente, il fenomeno del box office giapponese. Un live action spassoso e sgargiante, avventuroso e, a tratti, commovente, prodotto dalla Warner Bros. Japan e ambientato “all’interno” di una studentessa e del padre vedovo. Anzi: all’interno, senza virgolette, perché le vere superstar di Cells at Work! sono i 37 trilioni di cellule che si occupano di far funzionare il loro sistema vitale! In particolare, un globulo rosso femmina (Nagano Mei) e un globulo bianco maschio (il divo Satoh Takeru), pronti a combattere contro qualunque agente patogeno…

Ricordando che il programma della seconda giornata schiera complessivamente 10 titoli, suddivisi tra il Teatro Nuovo e il Visionario, non possiamo certo concludere questa breve panoramica senza segnalare il restauro della black comedy Barking Dogs Never Bite: il folgorante esordio di un certo… Bong Joon Ho!

Tutta la seconda giornata minuto per minuto!

Ore 09.00

LUST IN THE RAIN

Regia di Katayama Shinzo

(Giappone, 2024)

Passato e presente, veglia e sogno (allucinazione?), sono i confini cancellati da questo dramma erotico e fantasmagorico, tratto da quattro storie del leggendario Tsuge Yoshiharu.

Ore 11.30

LIKE A ROLLING STONE

Regia di Yin Lichuan

(Cina, 2024)

Il film è ispirato alla vera storia di Su Min, icona femminista “accidentale”, inclusa dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2024.

Ore 14.00 – Visionario

WALKING IN THE MOVIES

Regia di Kim Lyang

(Corea del Sud, 2024)

Il documentario di Kim Lyang è dedicato Kim Dong-ho, fondatore del Busan International Film Festival (BIFF) e figura fondamentale del cinema coreano.

Ore 14.30

CELLS AT WORK!

Regia di Takeuchi Hideki

(Giappone, 2024)

Mr. Thermae Romae Takeuchi Hideki porta sullo schermo il manga Cells at Work!: un live action sgargiante, avventuroso e commovente.

Ore 15.50 – Visionario

BARKING DOGS NEVER BITE

Regia di Bong Joon Ho

(Corea del Sud, 2000/Restauro 2024)

L’esplosivo esordio alla regia di Bong Joon Ho, leggendario deus ex machina di Parasite!

Ore 16.40

UPSTREAM

Regia di Xu Zheng

(Cina, 2024)

È la storia di Gao Zhilei, un quarantacinquenne che perde il lavoro e, dovendo accudire il padre malato, si reinventa rider.

Ore 18.00 – Visionario

FOUR TRAILS

Regia di Robin Lee

(Hong Kong, 2025)

Hong Kong ha fama di essere una giungla urbana, ma ospita anche decine di sentieri escursionistici con viste naturalistiche mozzafiato. Lo sapevate? Niente paura: fatevelo raccontare da questo incantevole documentario.

Ore 19.30

SUNSHINE

Regia di Antoinette Jadaone

(Filippine, 2024)

Per la giovane Sunshine (una stupefacente Maris Racal)! nulla conta più del suo sogno: diventare un’atleta olimpica. Ma una gravidanza indesiderata mette tutto a rischio. Tenere il bambino o abortire illegalmente?

Ore 20.00 – Visionario

THE SCARY HOUSE

Regia di Watanabe Hirobumi

(Giappone, 2025)

Cosa succede se l’horror incontra Watanabe Hirobumi? Il bizzarro autore del cult fareastiano Techno Brothers interpreta un regista assunto da una casa di produzione per realizzare un documentario: dovrà trascorrere una settimana in una casa infestata…

Ore 21.30

WELCOME TO THE VILLAGE

Regia di Jojo Hideo

(Giappone, 2025)

La campagna, con i sui colori e con i suoi profumi, può essere un paradiso. Certo. Ma qui non ci troviamo dentro una favola: ci troviamo dentro un thriller.