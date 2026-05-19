Il Programma musicale alla Cavallerizza. Giugno – Luglio 2026

Domenica 7 giugno

Coffee Bach

Ore 10:00

Ingresso 12,00 €

Line-Up

Coro del Friuli-Venezia Giulia

Orchestra Filarmonici Friulani, strumenti antichi

Matteo Valbusa, direttore

Abbinamento sensoriale a cura di AQA “Alta Qualità Artigiana” – F.lli Soncin ispirato alla Cantata BWV 27, e alla Cantata BWV 167.

Presentazione

Il terzo appuntamento di Coffee Bach rinnova l’incontro tra musica e convivialità che anima le domeniche mattina in Cavallerizza, accostando l’ascolto delle Cantate di Johann Sebastian Bach al piacere di un caffè accompagnato da dolci.

Sul podio Matteo Valbusa, direttore veronese tra i più versatili della sua generazione, attivo in ambito corale e orchestrale e docente al Conservatorio di Mantova. Alla guida del Coro del Friuli Venezia Giulia e dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani su strumenti antichi, affronta un programma che accosta le Cantate BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? e BWV 167 Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe, tra meditazione e slancio espressivo.

Il format si ispira a una pratica sociale profondamente radicata nella Lipsia del Settecento, dove i caffè erano luoghi di incontro e di diffusione musicale. In questo contesto lo Zimmermannsches Kaffeehaus ospitava le esecuzioni del Collegium Musicum diretto da Bach, restituendo un modello di ascolto informale e condiviso che Coffee Bach rievoca in chiave

contemporanea.

Repertorio

BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?

BWV 167 Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe

BWV 176 Es ist ein trotzig und verzagt Ding

Lunedì 22 giugno

Liederiadi

Ore 20:30

Ingresso 12,00 €

Line-Up

Jonas Muller, baritono

Aris Alexander Blettenberg, pianoforte

Presentazione

Nei paesi di lingua tedesca, la Liederabend, era una serata che si usava originariamente dedicare all’esecuzione di Lieder, di canzoni, in famiglia, uso che passò naturalmente ai salotti colti fino a divenire un vero concerto pubblico. Un viaggio, ideato dal Coro del Friuli Venezia Giulia, che si articolerà per tutto il 2026 dove si alterneranno grandi interpreti del canto liederistico, orchestre, pianisti, chitarristi in costante dialogo con il coro.

Repertorio

Robert Schumann (1810-1856)

Röselein, Röselein! op. 89 n. 6

Dichterliebe op. 48

Im wunderschönen Monat Mai Aus meinen Tränen sprießen Die Rose, die Lilie, die Taube Wenn ich in deine Augen seh’ Ich will meine Seele tauchen Im Rhein, im heiligen Strome Ich grolle nicht Und wüßten’s die Blumen Das ist ein Flöten und Geigen Hör’ ich das Liedchen klingen Ein Jüngling liebt ein Mädchen Am leuchtenden Sommermorgen Ich hab’ im Traum geweinet Allnächtlich im Traume Aus alten Märchen winkt es Die alten, bösen Lieder

Gustav Mahler (1860-1911)

Da “Des Knaben Wunderhorn”

Trost im Unglück

Des Antonius zu Padua Fischpredigt

Ablösung im Sommer

Lob des hohen Verstandes

Hugo Wolf (1860-1903)

Da “Mörike-Lieder”

Der Tambour

Begegnung

Bei einer Trauung

Zur Warnung

Abschied

Arnold Schönberg (1874-1951)

Da “Brettl-Lieder”

Galathea

Gigerlette

Der genügsame Liebhaber

Arie aus dem Spiegel von Arcadien

Mercoledì 8 Luglio

Antonio Sanchez & Migration

Festival More Than Jazz

Ore 21:00

Ingresso intero: 15,00 €

Ingresso ridotto: 8,00 €

Line-Up

Antonio Sánchez, batteria

Thana Alexa, voce

Seamus Blake, sax

Gwilym Simcock, pianoforte

Orlando le Fleming, basso

Repertorio

Jazz

Presentazione

Il batterista Antonio Sánchez ha sviluppato il suo senso narrativo di una visione jazz dagli ampi orizzonti, un approccio alimentato anche dalla prestigiosa collaborazione del drummer con il vulcanico chitarrista Pat Metheny. Settanta minuti di un accattivante lavoro uniscono tematiche e contrappunti di tipo Progressive con l’arte dell’improvvisazione: la Migration Band propone una narrazione storica dei nostri giorni, nella quale Antonio Sánchez afferma ancora una volta in musica la propria idea di convivenza fra popoli.

Mercoledì 22 Luglio

Miguel Zenon & EU NEW GEN 26

Festival More Than Jazz

Ore 21:00

Ingresso intero: 15,00 €

Ingresso ridotto: 8,00 €

Line-Up

Miguel Zenon, sax

EU NEW GEN 26

Repertorio

Latin Jazz

Presentazione

Una produzione originale con il sassofonista portoricano Miguel Zenon alla guida di un ensemble di giovani musicisti selezionati da prestigiose università europee: Hochschule der Künste Bern (Svizzera), Kunstuniversität Graz (Austria), St. Louis College of Music Rome e Conservatorio G. Tartini di Trieste (Italia). I giovani musicisti si esibiranno sotto il nome di “EU NEW GEN 26” guidati dal celebre sassofonista a seguito di una residenza artistica di 3 giorni in Friuli-Venezia Giulia, presso la Cavallerizza di Udine.