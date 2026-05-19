Il Programma musicale alla Cavallerizza. Giugno – Luglio 2026

Domenica 7 giugno
Coffee Bach
Ore 10:00
Ingresso 12,00 €
Line-Up
Coro del Friuli-Venezia Giulia
Orchestra Filarmonici Friulani, strumenti antichi
Matteo Valbusa, direttore
Abbinamento sensoriale a cura di AQA “Alta Qualità Artigiana” – F.lli Soncin ispirato alla Cantata BWV 27, e alla Cantata BWV 167.
Presentazione
Il terzo appuntamento di Coffee Bach rinnova l’incontro tra musica e convivialità che anima le domeniche mattina in Cavallerizza, accostando l’ascolto delle Cantate di Johann Sebastian Bach al piacere di un caffè accompagnato da dolci.
Sul podio Matteo Valbusa, direttore veronese tra i più versatili della sua generazione, attivo in ambito corale e orchestrale e docente al Conservatorio di Mantova. Alla guida del Coro del Friuli Venezia Giulia e dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani su strumenti antichi, affronta un programma che accosta le Cantate BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? e BWV 167 Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe, tra meditazione e slancio espressivo.
Il format si ispira a una pratica sociale profondamente radicata nella Lipsia del Settecento, dove i caffè erano luoghi di incontro e di diffusione musicale. In questo contesto lo Zimmermannsches Kaffeehaus ospitava le esecuzioni del Collegium Musicum diretto da Bach, restituendo un modello di ascolto informale e condiviso che Coffee Bach rievoca in chiave
contemporanea.
Repertorio
BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
BWV 167 Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
BWV 176 Es ist ein trotzig und verzagt Ding
Lunedì 22 giugno
Liederiadi
Ore 20:30
Ingresso 12,00 €
Line-Up
Jonas Muller, baritono
Aris Alexander Blettenberg, pianoforte
Presentazione
Nei paesi di lingua tedesca, la Liederabend, era una serata che si usava originariamente dedicare all’esecuzione di Lieder, di canzoni, in famiglia, uso che passò naturalmente ai salotti colti fino a divenire un vero concerto pubblico. Un viaggio, ideato dal Coro del Friuli Venezia Giulia, che si articolerà per tutto il 2026 dove si alterneranno grandi interpreti del canto liederistico, orchestre, pianisti, chitarristi in costante dialogo con il coro.
Repertorio
Robert Schumann (1810-1856)
Röselein, Röselein! op. 89 n. 6
Dichterliebe op. 48
- Im wunderschönen Monat Mai
- Aus meinen Tränen sprießen
- Die Rose, die Lilie, die Taube
- Wenn ich in deine Augen seh’
- Ich will meine Seele tauchen
- Im Rhein, im heiligen Strome
- Ich grolle nicht
- Und wüßten’s die Blumen
- Das ist ein Flöten und Geigen
- Hör’ ich das Liedchen klingen
- Ein Jüngling liebt ein Mädchen
- Am leuchtenden Sommermorgen
- Ich hab’ im Traum geweinet
- Allnächtlich im Traume
- Aus alten Märchen winkt es
- Die alten, bösen Lieder
Gustav Mahler (1860-1911)
Da “Des Knaben Wunderhorn”
Trost im Unglück
Des Antonius zu Padua Fischpredigt
Ablösung im Sommer
Lob des hohen Verstandes
Hugo Wolf (1860-1903)
Da “Mörike-Lieder”
Der Tambour
Begegnung
Bei einer Trauung
Zur Warnung
Abschied
Arnold Schönberg (1874-1951)
Da “Brettl-Lieder”
Galathea
Gigerlette
Der genügsame Liebhaber
Arie aus dem Spiegel von Arcadien
Mercoledì 8 Luglio
Antonio Sanchez & Migration
Festival More Than Jazz
Ore 21:00
Ingresso intero: 15,00 €
Ingresso ridotto: 8,00 €
Line-Up
Antonio Sánchez, batteria
Thana Alexa, voce
Seamus Blake, sax
Gwilym Simcock, pianoforte
Orlando le Fleming, basso
Repertorio
Jazz
Presentazione
Il batterista Antonio Sánchez ha sviluppato il suo senso narrativo di una visione jazz dagli ampi orizzonti, un approccio alimentato anche dalla prestigiosa collaborazione del drummer con il vulcanico chitarrista Pat Metheny. Settanta minuti di un accattivante lavoro uniscono tematiche e contrappunti di tipo Progressive con l’arte dell’improvvisazione: la Migration Band propone una narrazione storica dei nostri giorni, nella quale Antonio Sánchez afferma ancora una volta in musica la propria idea di convivenza fra popoli.
Mercoledì 22 Luglio
Miguel Zenon & EU NEW GEN 26
Festival More Than Jazz
Ore 21:00
Ingresso intero: 15,00 €
Ingresso ridotto: 8,00 €
Line-Up
Miguel Zenon, sax
EU NEW GEN 26
Repertorio
Latin Jazz
Presentazione
Una produzione originale con il sassofonista portoricano Miguel Zenon alla guida di un ensemble di giovani musicisti selezionati da prestigiose università europee: Hochschule der Künste Bern (Svizzera), Kunstuniversität Graz (Austria), St. Louis College of Music Rome e Conservatorio G. Tartini di Trieste (Italia). I giovani musicisti si esibiranno sotto il nome di “EU NEW GEN 26” guidati dal celebre sassofonista a seguito di una residenza artistica di 3 giorni in Friuli-Venezia Giulia, presso la Cavallerizza di Udine.