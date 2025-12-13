IL VOLO: il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin Venerdì 31 luglio 2026

Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia oggi nuove imperdibili date italiane ed europee del WORLD TOUR 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, perché Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno incluso anche un’unica data in esclusiva regionale nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo. L’appuntamento nella storica residenza con la musica e l’eleganza de Il Volo è quindi in programma il prossimo venerdì 31 luglio, alle 21.00, in quello che sarà per il trio un grande ritorno a Codroipo, dopo il meraviglioso concerto tenuto nel luglio 2018. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in presale per il fanclub dalle 16.00 di giovedì 11 dicembre e in vendita generale sul circuito Ticketone dalle 16.00 di venerdì 12 dicembre. Tutte le info su www.azalea.it .

Il nuovo anno comincerà per Il Volo con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile toccheranno i principali palchi degli Stati Uniti. Luglio e agosto saranno mesi dedicati ai live estivi annunciati oggi.

Il Volo è il trio italiano più celebre al mondo e da oltre 15 anni porta la propria vocalità unica nelle arene di tutti i continenti. Scoperti nel 2009 durante “Ti lascio una canzone” e lanciati dal manager Michele Torpedine, hanno debuttato nel 2010 con l’album “Il Volo”, partecipando poi al progetto “We Are The World for Haiti” accanto a star mondiali. Nel corso della carriera hanno collaborato con artisti come Barbra Streisand, Plácido Domingo ed Eros Ramazzotti, conquistando platee internazionali. Nel 2015 vincono il Festival di Sanremo con “Grande Amore”, conquistano il terzo posto all’Eurovision e pubblicano “L’amore si muove”. Seguono progetti imponenti come “Notte Magica”, tributo ai Tre Tenori, e il grande omaggio a Ennio Morricone, da cui nasce lo show-evento all’Arena di Verona e l’album “Il Volo Sings Morricone”. Negli anni il trio si esibisce in contesti di enorme rilievo, dal Giubileo della Gioventù a Roma alla Valle dei Templi di Agrigento, fino a Piazza San Pietro per “Grace for the World”. Festeggiati i 15 anni di carriera con il disco “Ad Astra”, la partecipazione a Sanremo 2024 e nuove produzioni televisive, Il Volo prosegue un’intensa attività live con tournée mondiali tra America, Europa e Asia. Il World Tour 2025 e le successive date del 2026-2027 confermano la loro straordinaria popolarità internazionale e il ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo.

L’annuncio del live de Il Volo a Villa Manin segue quelli delle scorse settimane dei concerti di Claudio Baglioni (3 luglio) e dei Negramaro (27 luglio). Info e biglietti su www.azalea.it .

IL VOLO

“World Tour 2026 – 2027”

Venerdì 31 luglio 2026 Ore 21.00

VILLA MANIN – CODROIPO (UDINE)