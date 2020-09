#filmalCinemaOttobre2020

Imprevisti Digitali (2020): Trailer ITA della commedia francese – HD

Diretto da: Benoît Delépine, Gustave Kervern

Cast: Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Denis O’Hare e Michel Houellebecq

#ImprevistiDigitali in uscita In tutti i cinema italiani dal 15 ottobre 2020.

Tre vicini di casa in un sobborgo francese si ritrovano coinvolti in una serie di imprevisti causati dalla loro inettitudine nel rapportarsi alle nuove tecnologie. Marie ha paura di perdere il rispetto di suo figlio a causa di un sex tape finito online, Bertrand s’invaghisce della voce di una centralinista e cerca di proteggere la figlia dal cyber bullismo e Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza dalle serie TV, è disposta a tutto per far aumentare la sua valutazione come autista privato. I tre si lanceranno così in una battaglia contro i giganti di internet. Una battaglia ben al di fuori della loro portata… forse.

La trama, la recensione e altri video del film Imprevisti Digitali:

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://bit.ly/2P5M5sJ