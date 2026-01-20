In calo i reati a Udine, il sindaco De Toni: “I dati della Prefettura ci lasciano soddisfatti, continuiamo a impegnarci”

Il Comune di Udine esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nell’ultimo anno sul fronte della sicurezza urbana, emersi dal comitato provinciale ordine e sicurezza convocato questa mattina dal Prefetto Domenico Lione, al tavolo che ha visto la presenza dell’Assessora alla polizia locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano. Il tavolo è stato convocato per fare il punto sulle iniziative congiunte alla presenza dell’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dei rappresentanti dei comuni dell’hinterland.

Particolarmente significativo è il dato emerso dalla riunione e citato dalla Prefettura sui reati commessi sul territorio in calo tra il 20% e il 25% nella sola città di Udine e in diminuzione in tutta l’ex provincia.

“Sono risultati importanti, che ci lasciano soddisfatti. Parlano i dati e raccontano di una città in cui la sicurezza è un tema su cui si è lavorato intensamente in questi anni, con riscontri positivi rispetto all’anno precedente e grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, come è stato sottolineato”, dichiara il Sindaco Alberto Felice De Toni. “È una diminuzione significativa della criminalità nella nostra città, frutto di un lavoro serio da parte della Prefettura e di tutti gli enti coinvolti, tra cui il comune di Udine. Come amministrazione abbiamo messo in campo tanti progetti e iniziative come mai prima d’ora. Alcune di queste sono state replicate in altre città di diverso colore politico e adesso vengono mutuate da città metropolitane come Milano.

Abbiamo garantito una collaborazione costante alla squadra istituzionale presieduta dalla Prefettura sul tema sicurezza. Per questo desidero ringraziare il prefetto Domenico Lione. Continueremo su questa strada per essere più vicini ai cittadini e attenti al tema della sicurezza”.

L’assessora Rosi Toffano fa eco al sindaco, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale e della partecipazione attiva della comunità: “Il lavoro interforze è un valore per la città e sta proseguendo con risultati positivi. Il Comune di Udine, attraverso la Polizia Locale, ha diffuso insieme alle forze dell’ordine un impegno costante e tangibile sul territorio, con 5000 interventi svolti nel corso del 2025. Particolarmente rilevante anche l’attività ambientale, con 1.115 controlli e di polizia edilizia, con 94 sopralluoghi. Nel settore della polizia commerciale sono stati eseguiti 532 controlli in città. Sul fronte della sicurezza urbana e degli eventi, la Polizia Locale ha garantito la vigilanza di 142 manifestazioni pubbliche, tra cui 36 eventi sportivi assicurando un presidio costante sul territorio. Inoltre sono stati rintracciati, identificati e affidati 88 minori stranieri non accompagnati. Questi sono alcuni dei numeri del nostro corpo, che ha ancora bisogno di ulteriori innesti per essere a pieno organico. Oltre al controllo del territorio però il Comune ha lavorato su prevenzione e collaborazione all’interno della comunità: con i protocolli di sicurezza partecipata, sui mezzi di trasporto e nelle aree di parcheggio, oltre che con i consigli di quartiere partecipati. Un lavoro a 360° gradi che sta dando i suoi frutti”.