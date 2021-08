IN CAMMINO – Il Coro del FVG e l’Orchestra San Marco and Friends. Kötschach con le Cantate di Bach

Sabato 28 agosto alle 20.00, protagonisti nella Chiesa parrocchiale di Kötschach, detta “Gailtaler Dom”, saranno il Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra San Marco and Friends. A dirigere il concerto sarà il M° Bernhard Wolfsgruber, con solisti e soliste Anja Nessman (soprano), Petra Schnabl-Kuglitsch (alto), Claudio Zinutti e Peter Gus (tenori) e Gerd Kenda (basso). Le Cantate di Johann Sebastian Bach rappresentano senza dubbio il culmine della storia di questo genere musicale: composizioni vocali a più voci composte da aria, recitativo e corale con accompagnamento strumentale. La scelta musicale questa volta è caduta sulle piece BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 138 Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 118 O Jesu Christ, meins Lebens Licht: la scelta dei registri vocali e la tipologia di strumenti che contrappuntano o dialogano con le voci nei cori o nelle arie è sempre in massima aderenza al testo e agli affetti che il brano, frase dopo frase, deve evocare in chi ascolta. L’uditore è così guidato in una meditazione attraverso la cantata, che veniva eseguita dopo il Vangelo, un momento quindi di riflessione e crescita spirituale amplificato dalla musica. Da anni infatti il coro del Friuli Venezia Giulia è impegnato dell’esecuzione integrale delle cantate bachiane delle quali ad oggi disponiamo della partitura. Un impegno e uno sforzo artistico che vuole specchiarsi in quello compositivo del grande Bach e metaforicamente sommare anche quello del pubblico che per questo progetto “In Cammino”, spesso deve raggiungere a piedi i luoghi dei concerti e le pievi collocate in cima ad un monte. Per questo ciclo musicale la collaborazione tra Italia e Austria si rafforza e getta le basi per i successivi concerti, vedendo coinvolti musicisti italiani e cantanti austriaci diretti dalla una bacchetta che ha proprio nella Gailtal le sue radici.

L’evento, in collaborazione con l’Associazione Via Iulia Augusta, è a ingresso libero su prenotazione a [email protected].

La rassegna “In Cammino – Un percorso musicale tra antiche pievi lungo la strada che da Venezia porta a Lipsia, via Vienna e Dresda”, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura artistica e musicale transfrontaliera e valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico della Valcanale, della Carnia e della Gailtal, alla scoperta di preziose venue per suggestivi eventi culturali.