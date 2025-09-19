“in cammino” tra l’Italia e la Slovenia per raccontare i luoghi dell’Iter Goritiense

La Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI) mette lo zaino in spalla e si prepara a un nuovo Cammino, uno degli appuntamenti più importanti nel palinsesto delle attività della Comunità.

Dopo l’edizione del 2023 nel Parco Archeologico di Ostia Antica , il Cammino 2025 partirà il prossimo lunedì 22 settembre da Aquileia e si concluderà giovedì 25 settembre a Sveta Gora, 80 chilometri percorsi a piedi dai giornalisti e operatori delle radio italofone della Comunità, attraverso territori di confine, ricchi di storia, natura e spiritualità.

Il Cammino 2025, organizzato dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona in collaborazione con RAI Friuli-Venezia Giulia, Radio Capodistria e la Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia – So.Co.Ba, seguirà le tappe dell’Iter Goritiense, in occasione di due importanti appuntamenti: GO!2025 (Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura) e il Giubileo della Speranza.

Tutti i giorni verrà realizzata una puntata che sarà disponibile su RAI Play Sound nel podcast “In Cammino per superare i confini – Un cammino, due città, mille storie da raccontare”. Le puntate saranno trasmesse, in modalità e tempi diversi, anche dalle emittenti radiofoniche che partecipano al Cammino.

I “camminatori della CRI” Andrea Borgnino (RAI Radio Digitali Specializzate e Podcast), Elena de Concini (RAI Alto Adige), Sabrina Pisu (RSI – Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana), Selina Sciucca (HRT – Radio Fiume), Rosario Tronnolone (Radio Vaticana), Vida Valencic (RAI Friuli Venezia Giulia), e Barbara Urizzi (Radio Capodistria) tesseranno ogni giorno un racconto attraverso le parole, i suoni e le testimonianze viaggiando tra memoria e futuro.

L’Iter Goritiense-Cammino Goriziano è un cammino transfrontaliero unico e si articola in quattro tappe tematiche, ciascuna delle quali esplora in profondità i grandi temi del territorio: radici, ferite, rinascita e incontro.

Nella prima tappa – “Le Radici” (da Aquileia a Sagrado) – si parte dalla Basilica di Aquileia, un luogo simbolo della spiritualità e cultura europea. Il percorso attraversa paesaggi che richiamano la memoria romana e cristiana, toccando località come San Canzian fino a Sagrado. È la tappa dedicata alle origini e alle fondamenta comuni.

La seconda tappa – “Le Ferite” (Attraverso il Carso italiano e sloveno) – andrà da San Martino del Carso al Monte San Michele, dalle cannoniere del Brestovec al memoriale di Cerje. Una tappa che attraversa le memorie dei due conflitti mondiali e dei confini che hanno diviso. È un momento di profonda spiritualità e riflessione, che invita a considerare anche le sfide attuali – come incendi e crisi ambientali – e l’importanza di non ripetere gli errori del passato.

Terza tappa “La Rinascita” (Gorizia e Nova Gorica). Entrando nelle due Gorizia, che da simbolo di divisione sono diventate un laboratorio di dialogo, il cammino racconta la rinascita culturale e civile di un territorio che ha scelto la collaborazione. Qui, il messaggio di GO!2025 si fonde perfettamente con quello del Giubileo della Speranza: conoscere le proprie radici e le proprie ferite è essenziale per guardare al futuro con fiducia.Quarta ed ultima tappa “L’Incontro” (La salita a Sveta Gora). Il “Cammino” della CRI si conclude al Santuario di Sveta Gora – Montesanto, un luogo di contemplazione e riconciliazione. Qui, osservando l’intero percorso, il confine sembra scomparire, diventando non un ostacolo, ma un luogo di incontro nella diversità.