In memoria del Tenente Colonnello Fabio Pasquariello: le attività dell’Andos di Udine nel segno della legalità e del benessere dei giovani

L’Andos di Udine continua il suo impegno, anche per questo anno scolastico, con il progetto in memoria del Tenente Colonnello Fabio Pasquariello, scomparso nel 2022 e amico dell’associazione. Rivolto ai giovani e alle loro famiglie, il progetto si propone di sensibilizzare su tematiche fondamentali quali droga, alcool, bullismo e violenza di genere, offrendo un percorso di prevenzione e riflessione assieme a professionisti e rappresentanti della legalità grazie ad incontri negli Istituti scolastici, che favoriscono il dialogo e la condivisione di esperienze.

In questo contesto, giovedì 3 aprile alle 19 presso l’hotel Ambassador Palace (via Carducci 46), si terrà un incontro dedicato al tema della legalità, un diritto fondamentale che abbraccia vari ambiti, dalla salute all’accesso alle cure, dalla protezione dalle discriminazioni alla giustizia sociale: il magistrato antimafia, Catello Maresca, figura di spicco nella lotta contro la criminalità organizzata, presenterà il suo libro “Lo Stato vince sempre”, che esplora tematiche cruciali per il nostro Paese, offrendo una prospettiva unica sulla giustizia e sull’impegno necessario per garantirla. Il suo messaggio è chiaro: la mafia può essere sconfitta, ma solo se lo Stato è forte, unito e se la società civile si impegna attivamente nella diffusione della cultura della legalità. Introduce la serata l’avvocato Roberto Scolz del Foro di Udine, modera la giornalista Luciana Idelfonso.

Precedentemente, il 26 marzo, l’Andos di Udine aveva organizzato al Palamostre un incontro dedicato agli studenti degli Istituti Superiori udinesi, in collaborazione con la Fondazione Pesciolino Rosso. Nata per supportare i giovani, la Fondazione si è affermata come una community in continua crescita, dove si discutono temi cruciali legati all’adolescenza, al futuro, alla scuola e al rapporto tra genitori e figli. In quell’occasione, Papà Gianpietro ha condiviso il ricordo e l’amore per Emanuele, il figlio morto a 16 anni a causa di una droga sintetica, mentre il dott. Marco Panzeri, Sostituto Procuratore, ha affrontato il delicato tema della legalità.

Attraverso queste iniziative, l’Associazione Andos di Udine punta a trasformare il ricordo del Tenente Colonnello Pasquariello in un messaggio di speranza e in un invito a costruire un futuro migliore, in cui la legalità e il benessere dei giovani siano al centro dell’azione collettiva. Una memoria viva, che illumina il cammino e rafforza il legame tra istituzioni, scuole e comunità, per affrontare insieme le sfide della società contemporanea.