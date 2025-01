In migliaia a Udine per festeggiare l’arrivo del 2025

Ancora una volta il Capodanno in piazza udinese ha riunito migliaia di persone che hanno voluto festeggiare il nuovo anno a suon di musica e divertimento. Circa 3 mila tra cittadini e visitatori si sono riversati in piazza Primo Maggio per festeggiare l’arrivo del 2025 a suon di musica trasformando Giardin Grande in una vera pista da ballo, piena di festa e divertimento sotto le stelle. Allo scoccare della mezzanotte, il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici, incorniciato dall’inconfondibile silhouette del Castello di Udine, ha arricchito ulteriormente la serata.

La serata è iniziata con l’energia di Radio Piterpan, che ha animato il pubblico con una selezione musicale capace di animare fin da subito la serata, facendo dimenticare a tutti delle rigide temperature invernali. Spazio in seguito ai ritmi latini del format Miami, che ha portato le sonorità latinoamericane e urban direttamente nel cuore della città, riscaldando l’atmosfera.

Allo scoccare della mezzanotte più attesa dell’anno, il vicesindaco di Udine ha salutato tutti i presenti, sottolineando il valore di questa occasione di festa collettiva: “Il Capodanno è un momento importante non solo perché segna l’inizio di nuovi progetti, novità e speranze per tutti, ma anche e soprattutto perché ci offre l’opportunità di festeggiare insieme alle persone che amiamo. Quest’anno – ha aggiunto – ancora una volta abbiamo voluto dare agli udinesi la possibilità di celebrare l’arrivo del nuovo anno con una coinvolgente festa in piazza, immergendosi nella speciale atmosfera di festa che nell’ultimo periodo ha caratterizzato la nostra città. Sono stato molto soddisfatto di vedere così tante persone in Piazza. Un ringraziamento speciale tengo a farlo anche a chi ci consente durante tutto l’anno di vivere e lavorare in sicurezza, permettendoci di partecipare anche a serate come questa, a tutte quelle persone quindi, dalle forze dell’ordine a chi opera nel nostro fondamentale sistema sanitario pubblico, che lavorano a tutela della nostra sicurezza e la nostra salute. Con il Capodanno, chiudiamo simbolicamente un ciclo in festa, pronti a iniziarne uno nuovo con energia, partecipazione e spirito di comunità”.