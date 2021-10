In Piazza a Udine contro il blocco della Legge Zan. sabato 30 ottobre

Per dichiarare il nostro dissenso e protestare contro una classe politica che non vuole rappresentare e tutelare le persone marginalizzate. Siamo stanch? di giochi di palazzo sulla nostra pelle! Siamo stanch? che questi giochetti politici siano più importanti del combattere l’omolesbobitranfobia, la misoginia e l’abilismo! Per questo scenderemo nuovamente in piazza: hanno affossato il ddl Zan, non possono farlo con le nostre voci.

Riteniamo ingiusto che il parlamento continui a rimandare, per poi bocciare, la stesura e l’approvazione di leggi che tutelino le persone a rischio di discriminazione, senza prendersi la responsabilità dei soprusi. Per queste ragioni la manifestazione sarà apartitica non sarà consentita l’adesione di partiti o movimenti politici ne l’esibizione di bandiere di tali realtà.

Sarà disponibile il servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni Italiana). L’evento, autorizzato dalla Questura, si svolgerà rispettando tutte le normative anti-covid in vigore. Si ricorda all? partecipanti di rispettare la distanza interpersonale e di indossare correttamente la mascherina durante l’intero evento.

SABATO 30 OTTOBRE in Piazza XX Settembre a Udine. ore 16.00

Associazioni promotrici: Arcigay Friuli, Agedo Udine, Arcigay Arcobaleno ODV, Lune- Lesbiche del Nord Est, Associazione Universitaria Iris, Famiglie Arcobaleno FVG, Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, A scuola per Conoscerci ODV, FVG Pride ODV, Rete Genitori Rainbow