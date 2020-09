Inaugurata a Lignano la nuova idrovora di “Punta Tagliamento”

“Senza la bonifica idraulica, e quindi senza l’attività del Consorzio

di Bonifica Pianura Friulana, Lignano non sarebbe potuta diventare il

centro turistico di eccellenza che oggi tutti riconosciamo e che

costituisce un motivo di orgoglio per la nostra regione”. Così la

presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, è intervenuta a Lignano

in occasione dell’inaugurazione della nuova idrovora di Punta

Tagliamento.

Un’opera esistente sin dagli anni 30, rinnovata nel tempo e ora

ulteriormente rimodernata per consentire a Lignano di ridurre i rischi

di alluvioni, in particolare a seguito della “bombe d’acqua” che hanno

colpito il territorio nel recente passato.La particolare morfologia

degli 850 ettari del suo territorio impedisce all’acqua di uscire

naturalmente; essa deve quindi essere sollevata e scaricata in mare

con sistemi meccanici. L’intervento, che dovrà essere seguito da altre

opere da realizzare in sinergia con il Comune di Lignano e il CAFC, è

finalizzato principalmente a risolvere il rigurgito della rete

fognaria e i conseguenti allagamenti di Lignano Riviera, ma anche di

Pineta. A tutela della popolazione residenziale e turistica sono

operative tre idrovore (Campilunghi, Val Lovato, appunto, Punta

Tagliamento) che il Consorzio gestisce con le professionalità della

sua struttura, assicurando un servizio h 24 tutti i giorni dell’anno.

Provvede inoltre alla continua manutenzione degli argini a mare e di

una serie di canali di raccolta e collettamento delle acque.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca

Fanotto, il presidente del CAFC Salvatore Benigno, l’assessore

regionale all’Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro. I lavori –

progettati, appaltati e diretti dal consorzio (l’impresa appaltatrice

è Adriacos Srl di Latisana) – hanno avuto per oggetto anche la

manutenzione del fabbricato ospitante l’impianto idrovoro (secondo le

indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

del Fvg per il tramite della Commissione locale per il paesaggio del

Comune di Lignano Sabbiadoro), mentre il sollevamento delle acque è

stato aumentato di circa il 50% le potenzialità precedenti.

“La collaborazione con l’amministrazione comunale e la società Cafc,

con cui condividiamo obiettivi e finalità, rende possibile operare in

sinergia per ridurre il rischio idraulico, efficientare le reciproche

attività ed economizzare i relativi costi – informa la presidente del

Consorzio, Rosanna Clocchiatti-. Alla Regione Fvg abbiano presentato

un programma di opere nuove e di ammodernamento di quelle esistenti

per quasi 15 milioni di euro. Interventi che non vanno considerati

spese per il bilancio regionale, bensì investimenti necessari che

consentiranno al Comune di Lignano di migliorare e potenziare la

propria offerta turistica, a beneficio di tutta l’economia regionale.

Siamo fiduciosi che la positiva collaborazione già esistente con

l’amministrazione regionale possa ulteriormente rafforzarsi attraverso

questa ulteriore progettualità”.

“Il progetto di potenziamento e ammodernamento dell’impianto idrovoro

consentirà una migliore gestione dell’evacuazione della portata di

piena in ingresso all’impianto -ha spiegato il presidente del Cafc,

Salvatore Benigno -. Seguiranno le fasi di completamento delle opere

di risanamento strutturale che ci impegneranno per i prossimi tre mesi

(meteo permettendo), al termine dei quali si potrà avviare la centrale

idrovora così ammodernata. Infine, è in corso la sostituzione del

comparto di grigliatura, con l’ulteriore impiego di circa 200mila euro”.

“Un lavoro pubblico molto importante per Lignano, che ha avuto una

gestazione articolata e complessa – ha dichiarato il sindaco della

Città di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto-. È sempre più necessario

aumentare la capacità ricettiva delle acque meteoriche in occasione

dei grandi fenomeni atmosferici degli ultimi anni; da qui la capacità

di reazione dimostrata dalle istituzioni e dagli enti di riferimento

verso la soluzione del problema e l’adozione di misure di mitigazione,

attraverso un lavoro collegiale che vede lavorare di concerto più

attori istituzionali”. Altri importanti interventi, oggetto

recentemente di un protocollo di intesa tra Consorzio di Bonifica,

Comune, Regione e CAFC, riguardano una complessiva messa in sicurezza

idraulica del territorio. “Lignano Sabbiadoro è la città turistica più

importante della regione, il cui sviluppo è legato all’accoglienza di

3 milioni e mezzo di presenze all’anno – ha chiuso il sindaco -. Ciò

richiede necessariamente un’enorme attenzione verso la sicurezza

idraulica”.

Dopo un richiamo all’opera di bonifica realizzata dal prefetto Mori in

questi territori, protagonista di un libro curato del Consorzio di

Bonifica, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha promesso di non

declinare le responsabilità pubbliche e di farsi carico

dell’individuazione di risorse finanziarie, nonostante la loro

diminuzione a causa dell’emergenza Covid. In chiusura cerimonia,

l’assessore ha annunciato di voler candidare il FVG a regione più

green di Europa.

