Inaugurato il nuovo parco dell’ex scuola Grazia Deledda a Laipacco

Il primo parco pubblico di Laipacco: un nuovo spazio verde accessibile e a servizio della comunità. Il primo step di un programma di riqualificazione per ammodernare gli spazi pubblici del borgo

Marchiol: “Un’area verde e viva per offrire sollievo nelle estati sempre più calde e nuovi spazi”. Toffano: “Investire nei quartieri significa restituire spazi di incontro, partecipazione e comunità alle persone”

È stato inaugurato questa mattina il nuovo parco pubblico realizzato nei giardini dell’ex scuola Grazia Deledda, in via Laipacco 253. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Mobilità sostenibile e Verde Ivano Marchiol, l’assessora ai Quartieri Partecipati Rosi Toffano, i tecnici comunali e i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori.

L’intervento, del valore complessivo di circa 160 mila euro e realizzato in sei mesi, consegna a Laipacco il suo primo parco pubblico: uno spazio verde completamente riqualificato, accessibile e pensato per essere vissuto da persone di tutte le età.

Il nuovo parco, aperto in estate dalle 7 alle 21, è stato progettato per garantire la massima accessibilità e qualità degli spazi. Ampio 1.650 metri quadrati, è dotato di un gazebo ottagonale di circa 20 metri quadrati, completo di pavimentazione, panche e pedane di accesso, percorsi pedonali in materiale drenante, illuminazione, prese di corrente, fontanella, un punto di book sharing, panchine (tra cui una viola) e tavoli accessibili, cestini portarifiuti e giochi per bambini realizzati in legno di robinia, essenza locale e naturale. Tra le attrezzature ludiche trovano posto un’altalena a cestone, un’altalena tradizionale, un tunnel con supporti di robinia e un dondolo.

I lavori hanno inoltre interessato la realizzazione dei percorsi drenanti, del nuovo cancello con rampa di accesso, delle recinzioni, degli impianti di illuminazione e degli allacci ai servizi, oltre alla sistemazione del verde con la messa a dimora di due platani e cinquanta arbusti di diverse varietà (fra cui rose, gelsomino, photinia, forsithya, olea fragrans), la potatura delle alberature esistenti e il ripristino delle aree a prato, che sarà completato al termine della stagione estiva con una nuova semina.

L’area è stata inoltre dotata di una recinzione di separazione rispetto all’ex scuola elementare Grazia Deledda, oggi in concessione all’ASUFC, mantenendo comunque la piena fruibilità del parco sia da parte della cittadinanza, sia da parte degli ospiti del centro, operativo fino alle 15.45, che potranno utilizzare un ingresso a loro destinato.

«Con questa inaugurazione restituiamo alla comunità di Laipacco un luogo pubblico moderno, inclusivo e sostenibile, progettato per favorire l’incontro, il gioco e la socialità», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile e Verde Ivano Marchiol. «Abbiamo investito nella qualità dello spazio pubblico, scegliendo materiali naturali, valorizzando il verde e realizzando un parco completamente accessibile, pensato per essere vissuto ogni giorno da bambini, famiglie e anziani. Questo intervento è uno dei tasselli del più ampio programma di riqualificazione previsto per Laipacco: oggi consegniamo al quartiere un’area fresca e viva, capace di contrastare gli effetti del caldo sempre più intenso delle estati e di offrire uno spazio aperto a diverse attività, alla partecipazione e alla vita di comunità.»

L’assessora ai Quartieri Partecipati Rosi Toffano ha evidenziato il valore sociale dell’opera: “Il nuovo parco è uno spazio aperto alla comunità, un luogo di incontro e di relazione che rafforza il senso di appartenenza al quartiere. Ringrazio quindi tutta la comunità e il Consiglio di Quartiere che da subito ha collaborato con il Comune. L’attenzione all’accessibilità, agli arredi inclusivi e agli elementi che favoriscono la socialità, come il gazebo e il punto di book sharing, testimoniano la volontà di realizzare spazi pubblici capaci di rispondere ai bisogni di tutte le generazioni. Questo intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione dei quartieri deciso dall’Amministrazione comunale, che comprende la realizzazione della nuova casa di quartiere nel quartiere Aurora, del nuovo spazio per le associazioni a Paderno e un articolato programma di interventi a Laipacco, pensato per ammodernare e riqualificare un borgo i cui parchi e spazi pubblici risentono del tempo e della mancanza di investimenti degli ultimi anni”.

L’inaugurazione del nuovo parco rappresenta infatti il primo tassello di questo percorso: seguiranno la riqualificazione dell’area accanto alla palestra, con la valorizzazione del campo da basket per renderlo più fruibile e integrato con gli spazi circostanti, la sistemazione dei parcheggi e la realizzazione di una nuova area verde, con l’obiettivo di restituire al quartiere una ampia area comune completamente nuova. Un intervento che inizierà già a settembre. Più a lungo termine invece il progetto di continuazione del marciapiede lungo via Laipacco, visti i necessari step tecnici. L’amministrazione ha già stanziato i fondi inserendo la voce nel piano delle opere del Documento Unico di programmazione, mentre è in corso la fase di progettazione preliminare.