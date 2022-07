Incendi FVG: Riccardi, situazione sotto controllo ma notte sarà decisiva

“Da quanto comunicato all’esito del vertice in Prefettura a Gorizia la situazione, pur nella sua complessità è sotto controllo: i Vigili del Fuoco hanno spiegato che ieri i fronti delle fiamme erano molto alti mentre adesso resta una sorta di ‘incendio di brughiera’ con focolai che non raggiungono la gravità della giornata precedente. I disagi potranno riguardare nelle ore serali il fumo, che a causa della bassa pressione, aumenterà e per questo è consigliabile limitare le uscite e indossare mascherina Fpp2 all’aperto. Dal punto di vista della viabilità si sta lavorando per la riapertura della carreggiata in direzione Trieste, proveniente da Venezia, tra Villesse e Lisert, ma la decisione verrà presa solo domani mattina”.

Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi al termine del vertice in Prefettura a Gorizia che ha fatto il punto sulla situazione degli incendi in regione.

Al momento l’autostrada rimane chiusa e domattina dopo un sopralluogo alle 7 verrà deciso se riaprire la carreggiata Venezia – Trieste. La carreggiata da Trieste invece rimarrà chiusa da Sistiana a Redipuglia per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco I mezzi pesanti anche domani saranno deviati a Villesse e poi a Gorizia. Al momento non ci sono code né in autostrada né sul raccordo.

“Protezione civile regionale e Corpo forestale stanno lavorando bene, ma sarà fondamentale capire come la situazione evolverà stanotte.

Riccardi ha reso noto che il Dipartimento nazionale ha messo in campo tutti gli strumenti a disposizione e ha fatto richiesta anche in sede europea per attivare il meccanismo di solidarietà per ottenere ulteriori mezzi.

In merito alla situazione della qualità dell’aria l’assessore Scoccimarro ha reso noto che Arpa ha posizionato, vista la situazione, il contaparticelle mobile a Duino.

“Continuerà tutta la notte – ha spiegato – il monitoraggio, con aggiornamenti sui valori alle ore 21, 24 e 6 del mattino e con particolare attenzione a Monfalcone, Duino e Grado. L’ultima rilevazione nella stazione area verde di Monfalcone delle 17.30 ha mostrato dati tutti sotto la soglia di sicurezza. Arpa Fvg considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Per le PM10 la soglia è di 50 µg/m3”.

L’assessore Pizzimenti per parte sua rileva come sia stata una nuova giornata difficile dal punto di vista dei trasporti. “Nonostante il blocco ferroviario e la chiusura della gran parte delle arterie tra Monfalcone e Trieste, compresa l’autostrada, siamo riusciti a organizzare alcuni servizi sostitutivi fondamentali che hanno aiutato le persone a spostarsi in questo momento di difficoltà. In particolare il servizio marittimo organizzato in collaborazione TPL FVG e Trenitalia ha consentito nel pomeriggio ai passeggeri di potersi imbarcare ogni ora da Trieste per Monfalcone e viceversa. Poi gli autobus della Apt di Gorizia hanno consentito l’arrivo alla stazione di Monfalcone dove i viaggiatori sono saliti sui convogli in attesa. Anche da Duino Trenitalia è riuscita a organizzare un servizio di spola. In questo modo siamo riusciti a bypassare il problema dell’intasamento della strada 14, l’unica a collegare Monfalcone con Duino Aurisina e fortemente congestionata. Ringrazio per l’impegno senza sosta gli uffici della direzione Infrastrutture e Trasporti e il TPL FVG oltre che Trenitalia, grazie a loro il servizio sarà confermato domani mattina”.

Per quanto riguarda il resto della viabilità la strada statale 14 al momento non risulta essere fortemente congestionata. Rimangono chiuse la 55 “del Vallone” le 518 e 519 che portano ai valichi di seconda categoria di Jamiano e Devetachi. Si sconsiglia di mettersi in viaggio nelle zone circostanti l’incendio in particolare lungo la ex provinciale 15 che arriva proprio a Devetachi. I valichi sono comunque chiusi

La circolazione ferroviaria rimane sospesa anche domani mattina sicuramente fino alle 10 . Poi ci saranno ulteriori valutazioni in base all’andamento delle operazioni di spegnimento dell’incendio. I provvedimenti ferroviari rimangono i medesimi di questa mattina (con sospensioni o limitazioni)

Vengono introdotti nuovi servizi marittimi di collegamento tra Trieste e Monfalcone, tra il Molo Audace e il Marina Monfalcone. Le corse da Trieste saranno alle 6 e alle 9, da Monfalcone alle 7.30 e alle 10.30. Non si esclude che in caso di ulteriore blocco ferroviario il servizio possa venire prolungato