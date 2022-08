Incendio area boschiva a Duino Nord, deviazioni traffico autostrada

dietro l’area di servizio di Duino Nord. Immediatamente Autovie ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale accorsi immediatamente sul posto. Il personale della Concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’area e interdetto l’entrata. Visto l’avanzare del fuoco ai lati dell’autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie – per garantire la sicurezza degli utenti della strada – ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone.

Aggiornamento ore 14.00

Resta l’emergenza a causa dell’incendio divampato alle 12,15 nell’area boschiva a ridosso dell’area di servizio Duino Nord. Il rogo interessa tutta l’area tra il Lisert e Duino e la visibilità in autostrada a causa del fumo risulta scarsa. Autovie ha proceduto verso le 13,30 ad attivare il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 3 chilometri di coda. Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est.

Pertanto è stato chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste. Rimane chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Il personale di Autovie ha fatto defluire tutti i mezzi presenti nelle aree di servizio di Duino Nord e Sud

Aggiornamento ore 15.30

A causa del fumo che, per il forte vento, insiste verso l’area del Lisert, Autovie ha proceduto alla chiusura dell’intero tratto dell’autostrada A4 Villesse – Sistiana in entrambe le direzioni.

Questa operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.