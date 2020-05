La Regione FVG ha prorogato e modificato i termini di presentazione domande di Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile.

Di seguito le proroghe e modifiche introdotte:

NASCITE DAL 25 NOVEMBRE al 31 DICEMBRE 2019 (L.R. 1 aprile 2020, n. 5)

In relazione alle domande di accesso all’Incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile (L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21) per i nati e adottati nell’anno 2019, si comunica che i termini in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 previsti per la presentazione delle domande per il contributo in oggetto sono prorogati al 30 giugno 2020.



Esempio:

nato al 31 dicembre, scadenza presentazione domanda 30 marzo, proroga presentazione domanda 30 giugno; nato al 25 novembre, scadenza presentazione domanda 23 febbraio, proroga presentazione domanda 30 giugno; nato al 24 novembre, scadenza presentazione domanda 22 febbraio, nessuna proroga.

NASCITE 2020 (L.R. 12 maggio 2020, n. 6)

In relazione alle domande di accesso all’Incentivo regionale una tantum alla natalità e al lavoro femminile (L.R. 24/2019, art. 7, commi da 91 a 97) per i nati e adottati nell’anno 2020, si informa che il termine è stato esteso da novanta a centottanta giorni dalla nascita o dall’adozione per la presentazione di tutte le domande (quindi tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2020 possono presentare la domanda entro 180 giorni).

Per maggiori informazioni:

U.O. Prestazione in favore della famiglia

dott.ssa Eliana Rossi tel. 0432 127 2798

dott.ssa Cristiana D’Incà tel. 0432 127 2660

[email protected]