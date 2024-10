Incontri 2024: MARTINES, TENCA MONTINI e CATTUNAR a Cividale

Tutto pronto a Cividale del Friuli per un nuovo fine settimana di eventi della rassegna “Incontri 2024”, dal titolo “Identità: conoscersi e riconoscersi”, ciclo di conferenze, dibattiti e presentazioni con focus sulle tematiche della solidarietà, dell’inclusione, dell’arte e dell’ambiente, che animeranno la città Patrimonio Unesco fino a domenica 20 ottobre.

Organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli egiunta alla 15a edizione, la rassegna riprende il suo programma venerdì 11 ottobre, alle 20.30 nella Sala Sociale della Somsi (Foro Giulio Cesare 14) con l’incontro dal titolo “Quale identità per il Friuli di oggi e di domani”. Ospite sarà Vincenzo Martines, ex vice sindaco di Udine e consigliere regionale, che proporrà, dialogando con il giornalista Mario Brandolin, l’indagine oggetto del suo saggio “Friuli al bivio”, sulle tracce di un’identità friulana che fatica a trovare continuità e una dimensione in linea col mutare vorticoso dei tempi. Importante appuntamento sarà quello di sabato 12 ottobre, alle 18.00 nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti, con l’incontro “Per un pugno di terra slava”, organizzato in collaborazione con il Circolo di cultura Ivan Trinko e La Libreria editrice. Per l’occasione il sociologo Federico Tenca Montini dialogherà con il giornalista Michele Obit per la presentazione della nuova edizione del libro “Per un pugno di terra slava”, di Paolo Petricig, progetto realizzato nell’ambito della mostra documentaria Pavlova šola/La scuola di Paolo, per il 40° anniversario della scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Doppio l’appuntamento nella giornata di domenica 13 ottobre. Si comincia di primo mattino con la camminata dal titolo “L’identità del paesaggio”, con ritrovo alle 9.00 nel parcheggio della vecchia stazione ferroviaria per muoversi poi lungo il versante occidentale del monte San Bartolomeo e il borgo di Prehod, con l’accompagnamento della guida Nadia Bejnat. A chiudere il ricco fine settimana, alle 17.30 nella Sala Sociale, l’incontro “Storia di una linea bianca. Gorizia, il confine, il Novecento”, con lo storico Alessandro Cattunar, l’art director Elena Guglielmotti e l’attrice Monica Mosolo. “Storia di una linea bianca” è anche il titolo del libro di Cattunar (Bottega Errante Edizioni), nel quale si parla proprio di quella linea tracciata a dividere due città il 15 settembre 1947, una storia di una terra segnata dalla convivenza tra popoli e culture diverse, nella difficoltà di scegliere da che parte stare, rinunciando a una parte di sé.

“Incontri 2024” torna martedì 15 ottobre con “Identità della politica”, ospiti Moni Ovadia e Marco Revelli. Tutti gli eventi del calendario sono a ingresso libero, per informazioni e per consultare il programma completo visitare il sito www.somsicividale.it.

“Incontri 2024” è organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli con il patrocinio della Città di Cividale del Friuli e il sostegno di Civibank, Pro Loco Cividale del Friuli, Coop Alleanza e Confartigianato Udine. L’evento è promosso da Mittelfest, Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Sistema Bibliotecario Cividalese, ANPI Cividale, Ospiti in Arrivo, Associazione Musicale Sergio Gaggia e si avvale della collaborazione di Centro studi/Študijski center Nediža, Kulturno društvo/Circolo di cultura Ivan Trinko, La Libreria Editrice, Il Curtil di Firmine e Bottega Errante Edizioni.