Incontri Somsi Spring Edition a Cividale del Friuli fino al 25 maggio

INCONTRI SOMSI SPRING EDITION – Sabato 3 maggio da Radio Deejay arriva DIEGO PASSONI



Entra nel vivo il programma di “Incontri Somsi Spring Edition”, ciclo di eventi primaverili proposto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli. Saranno due gli appuntamenti in programma in questo ponte di inizio maggio. Si comincia venerdì 2 ,alle 20.30 nella Chiesa di S. Maria dei Battuti, con l’incontro dal titolo “Diritti a restare“, a cura dell’associazione Regione per Restare – Umbria e del Circolo ARCI Zeno Cosini di Trieste, entrambe realtà federate della Rete della Conoscenza, che approfondiranno esperimenti di cittadinanza attiva e lotta per i diritti dei giovani ad abitare i propri luoghi.

Fra gli eventi di punta della rassegna c’è certamente quello in programma sabato 3 maggio, alle 18.00 sempre nella Chiesa di S. Maria dei Battuti. Ospite speciale sarà il conduttore radiofonico e televisivo, scrittore ed ex ballerino italiano, Diego Passoni, celebre voce del programma “Pinocchio” di Radio Deejay, che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “Quel che resta di Santiago. Gioie e dubbi di un pellegrino poco ortodosso” (Sonzogno Editore), dialogando con il giornalista Mario Brandolin. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Diego Passoni, nato a Monza nel 1976, è conduttore radiofonico e televisivo, ballerino e scrittore. Dopo gli studi in ragioneria e un’esperienza in convento in Alsazia, si forma nel musical e debutta come ballerino in tv. Diventa veejay per Gay.TV e successivamente una voce amatissima di Radio Deejay, dove ancora oggi conduce Pinocchio. In televisione si fa conoscere con programmi come Nientology e Uman – Take Control!, e conquista il grande pubblico partecipando come opinionista all’Isola dei Famosi e come finalista a Pechino Express. Conduce Dance Dance Dance su Fox e commenta l’Eurovision Song Contest su Rai4. Passoni è anche un prolifico autore, con all’attivo sei libri, dal primo Ma è stupendo! (2019), fino all’ultimo Quel che resta di Santiago. Gioie e dubbi di un pellegrino poco ortodosso (2025), che l’autore presenterà sabato a Cividale del Friuli.

Il programma di Incontri SOMSI – Spring Edition vede ancora visitabile, fino al 5 maggio sempre nella Chiesa di S. Maria dei Battuti, la mostra “Facce di un paese/ Musis di un paîs/ Obrazi države”, esposizione che raccoglie e mette in mostra immagini che vanno della prima metà del Novecento fino ai primi anni del secondo dopoguerra, appartenenti agli “archivi” fotografici familiari di Cividale del Friuli.

Per consultare il programma completo di “Incontri Somsi Spring Edition”, visitare il sito www.somsicividale.it