Informazioni complete sul Viagra Original

Viagra Original è un farmaco rivoluzionario che ha aiutato milioni di uomini in tutto il mondo a migliorare la propria vita sessuale. È il primo farmaco orale approvato per il trattamento della disfunzione erettile (DE) e uno dei farmaci più prescritti al mondo. Il suo principio attivo è il sildenafil citrato, che aiuta a rilassare i muscoli del pene. Questo aumenta il flusso sanguigno e porta all’erezione durante la stimolazione sessuale. Viagra Original si è dimostrato sicuro ed efficace nel trattamento della DE e può essere assunto con o senza cibo. È importante notare che il Viagra Original deve essere assunto solo su prescrizione medica e non deve essere utilizzato a scopo ricreativo. È possibile conoscere il prezzo del farmaco digitando, ad esempio, Viagra Originale 100 mg pfizer nella casella di ricerca. Vedrete che è più vantaggioso dei trattamenti invasivi. Con il giusto dosaggio e le giuste raccomandazioni, il Viagra Original può aiutare gli uomini a godere di una vita sessuale più sana e soddisfacente.

Il Viagra Original è uno dei tre trattamenti orali per la DE. Aiuta a rilassare i muscoli del pene e aumenta l’afflusso di sangue all’organo. Questi cambiamenti si traducono in unerezione più solida durante la stimolazione sessuale. Il Viagra Original è un inibitore della fosfodiesterasi, ovvero blocca un enzima che scompone un’importante sostanza chimica necessaria per il flusso sanguigno. Il citrato di sildenafil, il principio attivo del farmaco, è responsabile di questo effetto. Viagra Original è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel marzo 1998 con il nome commerciale di Pfizer, Inc. È stato prescritto a più di 65 milioni di uomini in tutto il mondo ed è attualmente il farmaco per la DE più venduto sul mercato.

I benefici dell’assunzione di Viagra Original sono riportati nel seguente elenco:

Aiuta a raggiungere e mantenere l’erezione

Aumenta la fiducia e l’autostima

Aumenta il piacere e la soddisfazione durante il sesso

Aiuta ad alleviare i sintomi della depressione

Migliora la qualità della vita

Migliora le relazioni sessuali Riduce il rischio di infarto e ictus

Riduce il rischio di morte

Effetti collaterali del Viagra Originale

Come tutti i farmaci, anche il Viagra Original presenta una serie di possibili effetti collaterali. Questi sono in genere lievi e possono essere gestiti modificando il dosaggio. Gli effetti collaterali più comuni del Viagra Original sono mal di testa, vampate di calore, naso che cola, congestione nasale, naso chiuso, congestione auricolare, infezione del tratto urinario, mal di schiena, dolori muscolari, dolori articolari, dolori addominali, diarrea, vomito e nausea. È noto che il Viagra Original interagisce con alcuni farmaci, tra cui eritromicina, nefazodone, alcuni antibiotici, beta-bloccanti, alfa-bloccanti e antipsicotici. È importante consultare un medico prima di assumere il Viagra Original per assicurarsi che sia la scelta giusta per voi.

Dosaggio del farmaco

Il dosaggio del Viagra Originale varia da uomo a uomo ed è determinato dalla gravità del problema. La maggior parte degli uomini ha bisogno di un dosaggio compreso tra 25 e 50 mg di Viagra Originale per raggiungere l’erezione. Il dosaggio può essere assunto una volta ogni 24 ore e può essere assunto con o senza cibo. È importante notare che il Viagra Original non dovrebbe essere assunto più di una volta al giorno e non dovrebbe essere assunto da persone che assumono anche nitrati, alfa-bloccanti o alcuni antibiotici.

Precauzioni e metodi di conservazione

È noto che il Viagra Original può interagire con alcuni farmaci. È importante consultare un medico prima di assumere il Viagra Original per assicurarsi che non interferisca con altri farmaci. Alcuni dei farmaci che possono interagire con il Viagra Original includono alcuni antibiotici, antidepressivi e nitrati.

Il Viagra Original può essere conservato a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta. Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non deve essere usato oltre la data di scadenza indicata sul flacone.

Conclusione

