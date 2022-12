Integratori alimentari per la gravidanza: quali scegliere?

Durante la gravidanza, e in modo particolare a partire dal secondo trimestre di gestazione, è sempre consigliabile assumere degli integratori specifici che consentano di fornire all’organismo tutte le sostanze nutritive utili per la crescita del piccolo e per la futura mamma. In commercio è possibile trovare un’ampia varietà di prodotti, pensati proprio per questo scopo e decisamente utili durante la gravidanza. La cosa migliore da fare è ordinarli online, su www.farmaora.it che è un portale specializzato proprio nella vendita di prodotti per la cura della persona ed integratori di alta qualità.

Quali sono però nel dettaglio gli integratori più utili durante la gravidanza? Scopriamolo insieme.

# Integratori completi appositi per la gravidanza

I migliori in assoluto sono sicuramente gli integratori completi, ossia quelli che contengono tutte le sostanze utili durante la gestazione. Si tratta in generale di multivitaminici, ricchi appunto di vitamine ma anche di sali minerali e DHA, un acido grasso che appartiene alla categoria degli Omega 3 e che si rivela particolarmente raccomandato in gravidanza. Su FarmaOra è possibile trovare diverse tipologie di questi integratori completi per la gestazione: le differenze sono minime e basta dare un’occhiata alla lista degli ingredienti per capirne nel dettaglio la composizione.

# Acido folico

Presente in tutti gli integratori completi per la gravidanza, l’acido folico è importantissimo sin dalle primissime fasi della gestazione per prevenire i difetti di chiusura del tubo neurale ma è raccomandato anche nei mesi successivi. In commercio è possibile trovare integratori contenenti esclusivamente acido folico, dunque se non si necessita di un multivitaminico completo si può scegliere un prodotto specifico. Il dosaggio raccomandato in gravidanza è di 400 mcg di acido folico al giorno.

# Magnesio

Per quanto riguarda i sali minerali, il magnesio è sicuramente uno dei più utili e raccomandati durante la gestazione perché è in grado di regolare le contrazioni uterine e rilassare l’utero, ma anche prevenire il rischio di parto prematuro, regolare la pressione arteriosa e mantenere sotto controllo il metabolismo degli zuccheri. Il magnesio è insomma un minerale molto utile in gravidanza, che di certo non fa male assumere e che dunque conviene prendere, specialmente se si soffre di mal di testa o di nausea. Non a caso, questo è sempre contenuto negli integratori completi per la gravidanza: non manca mai.

# Ferro

Un altro minerale importantissimo durante la gestazione è il ferro, che però andrebbe dosato perché non tutte le donne presentano una carenza e spesso lo si riesce ad integrare regolando l’alimentazione. Ad ogni modo, negli integratori specifici per la gravidanza che si possono acquistare su FarmaOra è possibile trovare anche il ferro, seppur in dosaggi non eccessivi. Perché è importante però? Semplice: per prevenire il rischio di anemia e di conseguenza di complicanze durante la gravidanza, come il parto prematuro o il basso peso alla nascita.

Queste sono le sostanze più utili in assoluto durante la gestazione, ma prima di intraprendere una qualsiasi terapia è sempre consigliabile consultare il proprio ginecologo oppure il medico di base, per essere sicure di non commettere errori.