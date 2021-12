Intervista online a Davide Toffolo lunedì 20 dicembre alle 21

Si conclude lunedì 20 dicembre alle 21.00 con una speciale intervista a Davide Toffolo la programmazione della Polinote Music Room, che nel 2021 ha ospitato importanti artisti del territorio tra interviste online e laboratori in presenza, quali Mellow Mood, Luca Colussi, Stefano Amerio, Enrica Bacchia e Massimo Zemolin, Josué Gutiérrez, Elsa Martin, Glauco Venier, Alberto Milani, Angelo Comisso e Nevio Zaninotto. A condurre l’intervista on line sulla pagine fb del progetto, inserita nella rassegna Natale a Pordenone promossa dal Comune, al fumettista, cantautore e chitarrista italiano, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti sarà l’insegnante della Scuola di Musica Polinote Giovanni Gorgoni. Gli appuntamenti della Polinote Music Room riprenderanno poi nel 2022 con un ricco programma tra interviste online, lavoratori e workshop in presenza, attraverso i quali sarà possibile conoscere sia artisti del territorio che grandi musicisti di fama nazionale e internazionale, condividendo interessi e passioni e anche suonando insieme. Davide Toffolo, pordenonese classe 1965, dotato di poliedrico talento artistico, si afferma come illustratore, fumettista e musicista, nonché front-man della band musicale Tre allegri ragazzi morti (TARM), da lui fondata nel 1994. La sua intera carriera è sospesa fra musica e fumetto come egli stesso racconta nella sua autobiografia a fumetti “Graphic novel is dead” (Rizzoli Lizard, 2014).

Ha dedicato diversi progetti a intellettuali e artisti come Pasolini e Magnus, ha utilizzato il linguaggio del fumetto per raccontare dei campi di concentramento italiani. Nel 2020 pubblica la graphic novel “Andrà tutto benino”, che narra l’epidemia da un punto di vista insolito. A febbraio 2021 prende parte al Festival di Sanremo come ospite della band Extraliscio.

Polinote Music Room è una stanza in movimento, nel centro storico di Pordenone, dove si tengono interviste online, laboratori e workshop con musicisti di nota fama dell’area classica, jazz e moderna. L’obiettivo è coltivare l’interesse per la musica e creare un luogo che dà a chiunque l’opportunità di venire a contatto con artisti impegnati nella scena nazionale e internazionale e di conoscere più a fondo artisti del nostro territorio. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Pordenone, con il sostegno di Fondazione Friuli e in collaborazione con Associazione Sviluppo Territorio, studio grafico Interno99, Diego Flaiban Artist, Claps.

Polinote Music Room

lunedì 20 dicembre ore 21.00

intervista online a Davide Toffolo