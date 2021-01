Intrattenimento digitale: dai giochi in streaming ai cataloghi più aggiornati

La digitalizzazione dei casinò ha portato al rapido sviluppo di numerosi aspetti dei casinò digitali: grazie allo streaming si sono arricchiti di intere sezioni dedicate ai giochi dal vivo a distanza e i loro cataloghi presentano sempre più titoli per venire incontro alle esigenze di tutti i giocatori.

Dallo streaming agli smartphone: vantaggi dei casinò digitali

Uno degli aspetti più importanti del gioco online è sicuramente la disponibilità molto più ampia di giochi di ogni genere. Oggi è possibile accedere anche dal proprio smartphone a tutti i migliori giochi da casinò online, dalle ultime slot machine come “Book of Kings” e “Legacy of the Wild” alle roulette con o senza jackpot come le nuovissime “Dragon Jackpot Roulette” o “Frankie Dettori’s Jackpot Roulette”, il tutto grazie a una buona connessione internet e i dispositivi adatti. E non solo: negli ultimi anni, grazie alla tecnologia dello streaming dal vivo, sono sempre di più anche i cosiddetti giochi da casinò live. Si tratta infatti di veri e propri giochi in diretta, dal poker al blackjack, le cui partite vengono portate avanti da esperti croupier e che è possibile seguire dal proprio schermo (che si tratti di computer, smartphone o tablet è indifferente, visto che i casinò live sono supportati da buona parte dei dispositivi). Questo genere di giochi è in grado di diminuire ulteriormente le “distanze” tipiche del digitale e rende l’esperienza di gioco sempre più simile a quella che è possibile vivere nei casinò fisici, con tutti i vantaggi, però, del gioco online: ad esempio un accesso semplice e immediato, la possibilità di seguire con attenzione tutti i momenti del gioco grazie a software avanzatissimi e molti altri benefici possibili grazie alla digitalizzazione dei casinò.

L’importanza di aggiornare e ampliare i cataloghi online

Un altro vantaggio non indifferente con cui si ha a che fare quando si gioca online è il costante aggiornamento e, soprattutto, ampliamento dei cataloghi: proprio come accade per le piattaforme dedicate alla riproduzione in streaming di contenuti video come RaiPlay o a quelle destinate alla riproduzione di brani musicali e podcast come Spotify. Rispetto ai casinò “tradizionali”, infatti, i casinò online offrono ai propri utenti una vasta scelta di giochi (basti pensare ai grandi classici come slot machine, roulette, blackjack, poker oppure ai giochi da casinò più recenti come quelli ispirati ai programmi televisivi più popolari), che si differenziano non solo per tipologia, ma anche per varianti relative allo stesso tipo di gioco (ad esempio il caso delle slot machine con o senza jackpot, a loro volta con jackpot fisso o progressivo e così via), per di più sempre aggiornati e disponibili a qualsiasi ora. Caduto il limite relativo agli orari di accesso e alle dimensioni fisiche degli spazi per ospitare tavoli e slot machine, dunque, il gioco online beneficia di una “appetibilità” maggiore da diversi punti di vista.

Le varianti di gioco, i grandi numeri dei cataloghi e gli orari flessibili sono perciò alcuni dei punti di forza più accattivanti offerti dai casinò online: i giocatori più assidui possono inoltre beneficiare di programmi fedeltà che mettono a loro disposizione ulteriori vantaggi esclusivi, rendendo l’esperienza di gioco online indubbiamente interessante.