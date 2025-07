Irama, mercoledì 2 luglio a Villa Manin

Manca sempre meno alla partenza dell’IRAMA LIVE 2025, il tour che partendo mercoledì 2 luglio da Villa Manin a Codroipo (apertura biglietteria ore 16:30, apertura porte ore 18:30, inizio concerto ore 21:00) porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, pronto a illuminare l’estate con tutta la sua energia travolgente.

Dopo il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, Irama torna dal vivo con una nuova serie di concerti attesissimi, in cui darà voce ai brani più amati del suo repertorio e a momenti carichi di intensità.

Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai a Arrogante, passando per brani intensi come Un giorno in più e Lentamente – presentata sul palco del Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa del tour sarà l’occasione per vivere a pieno la forza del live di Irama, tra grandi hit e nuove emozioni da condividere.

“Per me la musica dal vivo è sempre stata la parte più importante dell’arte – afferma IRAMA – e tornare dal vivo è un modo per comunicare ed entrare in empatia con chi ti segue e ha voglia di ascoltare la tua musica. Fare due date sold out al Forum è stato bellissimo: serate calde, emozionanti, che hanno dato un primo assaggio di quello che sarà l’IRAMA LIVE 2025.” La cosa che amo di più del live è lo scambio che si crea con il pubblico: è qualcosa che non si può spiegare, bisogna viverlo. Sono sempre stato un po’ scettico quando si parla di ‘energie’, ma sul palco non puoi scappare da quella sensazione. C’è una connessione fortissima, un’empatia che si crea con chi hai davanti – conclude IRAMA – e diventa qualcosa di davvero potente.”

Il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live nell’ambito di “Villa Manin Estate”, in collaborazione con ERPAC FVG, PromoTurismoFVG e il Comune di Codroipo – è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle la nuova scaletta, pensata per esaltare la potenza emotiva della sua musica e per confermare, ancora una volta, la sua presenza scenica magnetica, capace di unire spettacolo e intimità, energia pura e contatto diretto con il pubblico.

IRAMA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025 (inizio ore 21:00)

VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

Pit Gold € 56,00 + dp

Posto Unico € 40,00 + dp

Tribuna bassa € 52,00 + dp

Tribuna alta € 45,00 + dp

Biglietti ancora in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e alle casse di Villa Manin dalle ore 16:30 di mercoledì 2 luglio