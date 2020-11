Istruzione: Rosolen, approvata legge che imprime innovazione e futuro

Trieste, 24 nov – “Innovazione digitale, semplificazione

amministrativa e facilità di accesso ai servizi sono i tre

elementi principali di questa legge sull’istruzione. Non è una

norma che nasce per arginare e contrastare gli effetti del

Covdi-19, ma contiene misure preziose anche per questa emergenza,

destinate a divenire propedeutiche ad accompagnare la scuola in

un percorso di ammodernamento che è stato troppo a lungo

rimandato da una politica spesso miope, a prescindere dagli

schieramenti”.

Questo il commento dell’assessore regionale all’Istruzione,

Alessia Rosolen, a margine dell’approvazione da parte del

Consiglio regionale del disegno di legge 113 che reca

“Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio”

intervenendo con modifiche alla LR 13/2018 (Interventi in materia

di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del

sistema scolastico regionale) e alla LR 21/2014 (Norme in materia

di diritto allo studio universitario).

Secondo Rosolen, “l’approvazione della legge sull’istruzione

costituisce un momento significativo e importante perché facilita

le famiglie nella fruizione dei servizi e agevola

l’amministrazione nella loro erogazione”.

“È chiaro a quasi tutti che non era questo il testo di legge per

affrontare il tema della regionalizzazione e dell’attuazione del

titolo V della Costituzione. Per quelle competenze serve un

accordo con lo Stato: non pensavo fosse necessario puntualizzare

questo aspetto, ma, dopo il dibattito in Aula, il dubbio

onestamente sorge” ha stigmatizzato Rosolen, ribadendo la volontà

della Giunta regionale di proseguire nel perfezionamento della

norma sulla regionalizzazione dell’istruzione scolastica.

L’assessore ha poi puntualizzato due aspetti “primo, anche alla

luce dell’emergenza, restiamo convinti che il trasferimento di

alcune competenze alla Regione sia strategico. Secondo, il

processo era partito nel quinquennio 2013-18 con la Giunta

precedente: questa Giunta ha scelto di scommettere con più

convinzione e, mi si consenta, più strategia sulle competenze da

portare in dote alla Regione”.

“Il testo – ha detto Rosolen – è la risultante di un ampio

confronto che ha accolto, tra le altre, le istanze di alcuni

gruppi dell’opposizione ed è complementare ad altre norme già

approvate nel corso di questa legislatura”.

Concretamente, l’approvazione di questa norma consente di essere

operativi in tempi molto rapidi nella consegna di nuovi

dispositivi per la didattica digitale integrata. Attingendo da

risorse della Regione, del Fondo sociale europeo e del ministero,

sono stati investiti 4,3 milioni di euro per potenziare la

strumentazione digitale quali pc portatili, tablet, chiavette usb

a disposizione delle famiglie del Friuli Venezia Giulia.

“Sono stati effettuati monitoraggi specifici e capillari per

garantire che il diritto allo studio venisse esteso al massimo

grado – ha affermato ancora Rosolen -. Soprattutto in una fase

come questa, è doveroso creare i presupposti affinché tutti siano

messi nelle condizioni di seguire le lezioni”.

L’assessore ha ricordato anche la creazione del pacchetto “dote

scuole”, una misura di sostegno al reddito che “mette assieme

trasporti, libri in comodato e altri servizi. Mi preme porre

l’accento sulla disciplina degli interventi in materia di

prevenzione e contrasto all’analfabetismo emotivo e funzionale,

per la quale ringrazio il Consiglio, che ha saputo dare un

contributo di qualità. Infine, si punta a una programmazione

triennale per la scuola digitale e per lo sviluppo dell’offerta

formativa: in questo, centrale sarà lo sviluppo di programmi

finalizzati all’insegnamento di lingue straniere comunitarie e

alla valorizzazione delle lingue minoritarie di questa regione”.

“La competenza in materia di istruzione resta allo Stato. La

Regione lavora per perfezionare la gestione dell’ultimo miglio,

ultimo ma non per importanza. Per anni, la politica ha rinviato i

problemi legati alla scuola inseguendo altre priorità. Il Covid è

servito, forse, ad aprire gli occhi rispetto all’urgenza di

mettere mano al settore. La scuola non ha colori; almeno su

questo, contiamo di ricevere riscontri responsabili e maturi da

parte di tutti” ha concluso Rosolen.

ARC/SSA/com/al